Бродячий вопрос. Почему в Омске бездомных собак не становится меньше

Проблема существует не только в Омске. Так, во Владикавказе в Северо-Осетинской медицинской академии собака ворвалась на лекцию к студентам и искусала несколько человек. Одного парня увезли в больницу, сообщил телеграм-канал SHOT. В Якутии стая собак напала на ученицу шестого класса и растерзала ее. Врачи боролись за жизнь девочки, но спустя два дня стало известно, что от полученных травм ребенок скончался в реанимации, не приходя в сознание. В начале ноября в казанском поселке Самосырово нашли изувеченное тело 48-летней местной жительницы. Женщину насмерть загрызли собаки.