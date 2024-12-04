Бродячий вопрос. Почему в Омске бездомных собак не становится меньше

Posted 4 декабря, 07:39
Published 4 декабря, 07:39
Modified 4 декабря, 18:21
Updated 4 декабря, 18:21
Проблема бездомных животных всплывает в обществе каждый раз, когда собаки нападают на людей. В Омске один из последних таких случаев произошел в конце ноября на улице Малиновского. На 14-летнюю девочку набросилась свора, ребенку потребовалась медицинская помощь. Мэр города Сергей Шелест обещал отловить бездомных животных. К слову, на той же улице двумя неделями ранее собака напала на 34-летнюю местную жительницу.
Проблема существует не только в Омске. Так, во Владикавказе в Северо-Осетинской медицинской академии собака ворвалась на лекцию к студентам и искусала несколько человек. Одного парня увезли в больницу, сообщил телеграм-канал SHOT. В Якутии стая собак напала на ученицу шестого класса и растерзала ее. Врачи боролись за жизнь девочки, но спустя два дня стало известно, что от полученных травм ребенок скончался в реанимации, не приходя в сознание. В начале ноября в казанском поселке Самосырово нашли изувеченное тело 48-летней местной жительницы. Женщину насмерть загрызли собаки.
Корреспондент Города55 Евгений Игишев выяснил статистику нападений бездомных животных и их отлова, а также мнения по поводу решения проблемы.
Подсчитать реальное количество особей на улице затруднительно. В августе глава управления ветеринарии по Омской области Владимир Плащенко называл цифру в 24 тысячи «голов». В мэрии нашему изданию предоставили данные по отлову животных. Так, с начала года на омских улицах отловили 2547 бездомных собак и кошек. В 2023 году количество особей составляло 3548. Отловом занимается бюджетное учреждение «Муниципальный приют для животных».
Животных ловят, отвозят в приют, стерилизуют, а после, если собака не проявляет агрессии, отпускают обратно на улицу. Агрессивные животные при этом остаются в приюте. Такая процедура называется «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат», или сокращенно ОСВВ.
Деньги на отлов выделяют из областного бюджета. В 2023 году сумма составила больше 26 млн рублей, а в нынешнем — больше 28.5 млн рублей.
Проблема бродячих животных актуальна по всей стране. Мнением с Городом55 поделился депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по экологии Евгений Марков.
«Как регулировать численность животных без владельцев? Этим вопросом задается каждый губернатор, каждый субъект законодательной инициативы в федеральном парламенте, депутаты на местах, особенно в таких регионах, как Сибирь и Дальний Восток, где нерешение проблемы с животными без владельцев приводит к серьезным последствиям для местных жителей, вплоть до несчастных случаев со смертельным исходом», — сообщил парламентарий.
В Омской области от укусов бездомных собак и других диких животных ежегодно страдают более трехсот местных жителей. Такие данные предоставили Городу55 в региональном министерстве здравоохранения. В прошлом году после нападения животных к медикам обратились 344 омича.
«На наш взгляд, есть отличный аналог ОСВВ. Это — отлов, стерилизация, вакцинация, регистрация и владение. И под владением мы понимаем закрепление права собственности либо за физическим лицом, либо за юридическим лицом, в качестве которых могут выступать муниципалитеты, НКО или производственные предприятия. Нельзя собак выпускать в открытую среду», — считает депутат Евгений Марков.
Парламентарий добавил, что сейчас в Госдуме работают над законопроектом для регионов, куда войдут предложения по контролю популяции бездомных животных с учетом мнения Конституционного суда РФ.
С начала года жители Омской области 74 раза обращались в полицию с заявлениями о нападениях бродячих собак. В 2023 году зарегистрировали 108 случаев. Данные Городу55 предоставили в региональном УМВД.
В Омске чаще всего собаки кусают местных жителей в Центральном округе — с начала 2024 года 15 раз. Статистика по другим округам: Ленинский — 12, Кировский — 9, Советский — 7, Октябрьский — 6.
В 2023 году цифры были следующие: ЦАО — 25 случаев нападения собак на людей, ЛАО — 12, КАО — 9, САО — 7, ОАО — 6.
Вопрос бродячих животных обсуждали в августе нынешнего года в Законодательном собрании Омской области. Отмечалось, что усыплять по закону можно только неизлечимо больных или смертельно травмированных животных. В 2023 году эвтаназию в регионе применили для 81 особи.
Запрещено в том числе усыплять собак, которые нападали на людей. Их признают агрессивными и оставляют в приюте. В конце лета в Омской области насчитывалось около 200 таких животных. Спикер заксобрания Александр Артемов сообщил, что на сегодняшний день нет четкой позиции по проблеме бродячих животных.
«Посмотрим практики других регионов. Сейчас будем пересматривать свои подходы к этой работе. Видимо, будем обращаться к губернатору и правительству Омской области, чтобы увеличить расходы на работу с бесхозными животными», — заявил Артемов.
Депутат Омского горсовета Алексей Провозин объяснил, как с точки зрения зоологов работает контроль популяции.
«Если обратить внимание, то бурные обсуждения этой проблемы обязательно происходят после очередного случая нападения собак на людей. Реально эта задача решается половинчато. Знают, как решать задачу, но не слышат специалистов-зоологов, — рассказал Алексей Провозин корреспонденту Города55. — Если вы хотите контролировать популяцию, то необходимо тех особей, которых считаете нужным, оставить, а тех, которых необходимо истребить, — уничтожить. Только так можно контролировать популяцию: собак ли, одуванчиков ли, яблонь ли. Это относится к любому биологическому виду».
Отметим, что в социальных сетях посты о бездомных животных вызывают ожесточенные споры между зоозащитниками и сторонниками тотального отлова. Так, корреспонденты Евгений Игишев и Ольга Скворцова в прямом эфире Gorod55 Live обсудили проблему безнадзорных собак. Трансляция собрала сотни комментариев. Вот некоторые из них:
«Проблема не в бродячих собаках, а в людях, которые выбрасывают своих собак на улицу, отправляют нестерилизованных на самовыгул, а потом щенков выкидывают. Пока не будут применяться серьезные меры к таким „хозяевам“, от бездомных собак не избавиться».
«Зачем велосипед изобретать, есть опыт развитых стран — безвозвратный отлов. Есть опыт СССР. Любой из них эффективен».
«Летом ходила от остановки до дачи и молилась… Стая собак, 12 штук, бегала. Почему я должна переживать за свою жизнь и здоровье и трястись от страха? Дачи по Сыропятскому тракту».
«Призыв к убийству животных нельзя оправдать, это не выход из положения. Животные не могут быть виноватыми, потому что виноваты всегда люди! Вина — это область сознания. Человек обладает сознанием и ответственностью, в том числе и за животных».
Сторонники отлова при этом создают петиции. Жители просят изолировать опасных животных.
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Если верить цифрам, то денег, выделяемых на отлов и содержание в приюте, хватает лишь для небольшой доли безнадзорных собак. В законодательстве по ОСВВ тоже не всегда работает все так, как прописано на бумаге. За общественными петициями и спорами редко идут какие-либо изменения. Остается одно — надежда на сознательность людей. Помните, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей.