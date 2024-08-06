Омичам рассказали, что будет с автокредитами после повышения процентных ставок

Если у вас нет денег на первоначальный взнос, но вы хотите приобрести новый автомобиль в кредит, вам придется платить более высокий ежемесячный платеж — 36 200 рублей. За пять лет вы переплатите 875 300 рублей. Это две трети стоимости автомобиля, заметьте. На эти деньги можно было бы купить однокомнатную квартиру в старом жилом фонде. Пусть она будет небольшой, но зато это будет ваша собственная квартира.