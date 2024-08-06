Омичам рассказали, что будет с автокредитами после повышения процентных ставок

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Согласно данным «Новых Известий», в первом полугодии 2024 года россияне потратили вдвое больше средств на покупку новых автомобилей. Это не связано с резким увеличением доходов населения, хотя для некоторых категорий граждан это утверждение справедливо.
Основной причиной роста трат на автомобили стало повышение цен как на отечественные, так и на импортные автомобили, преимущественно из Китая. В настоящее время нет других вариантов для выбора.
По данным «Автостата», в первом полугодии 2024 года россияне потратили на покупку автомобилей 2,27 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Каждая вторая машина была приобретена в кредит, согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В период с января по июнь россияне оформили автокредитов на сумму 1,14 триллиона рублей, что в 2,1 раза превышает показатель годичной давности.
Среди наиболее востребованных брендов, помимо отечественного LADA, лидируют китайские производители. В настоящее время в топ самых продаваемых автомобилей в России входят такие марки, как Geely, Haval, Chery, Changan и Lixiang.
После того как Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 18%, средняя процентная ставка по автокредитам увеличилась до 23,5%. «НИ» подсчитали, сколько будет стоить автомобиль в текущих условиях, на примере одного из самых востребованных автомобилей в России — Lada Vesta. В минимальной комплектации этот седан можно приобрести примерно за 1,3 млн рублей.
Если внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости автомобиля и оформить кредит на пять лет, ежемесячный платеж составит около 29,6 тысячи рублей. За весь период кредитования придется переплатить примерно 736 тысяч рублей. Однако это возможно только при наличии средств на первоначальный взнос. В настоящее время не приходится рассчитывать на льготные автокредиты, которые могли бы помочь с его получением.
В июне президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал, что выделенные бюджетные средства на льготные автокредиты почти исчерпаны. Кроме того, не все категории заемщиков могут воспользоваться этой возможностью.
Если у вас нет денег на первоначальный взнос, но вы хотите приобрести новый автомобиль в кредит, вам придется платить более высокий ежемесячный платеж — 36 200 рублей. За пять лет вы переплатите 875 300 рублей. Это две трети стоимости автомобиля, заметьте. На эти деньги можно было бы купить однокомнатную квартиру в старом жилом фонде. Пусть она будет небольшой, но зато это будет ваша собственная квартира.
Чтобы не испытывать финансовых трудностей при выплате кредита за авто в течение пяти лет, при текущих банковских ставках необходимо иметь доход, который позволит покрывать ежемесячный платеж и оставлять часть средств для других расходов. Для этого зарплата должна составлять как минимум 72,4 тысячи рублей в месяц.
Оказывается, что жители 72 из 89 регионов страны не могут позволить себе приобрести машину в кредит при текущих процентных ставках. Возможность воспользоваться кредитом на покупку авто есть только у жителей 17 регионов, в основном расположенных на Дальнем Востоке.
Согласно статистике Росстата, только в 17 регионах России средняя зарплата превышает 72,4 тысячи рублей. В их числе Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Коми, Архангельская, Мурманская, Тюменская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Также в этот список входят Якутия, Чукотка и Камчатка.