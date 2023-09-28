Урожай собран. С октября дачные маршруты в Омске будут курсировать только по выходным

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Дачный сезон подходит к концу, в связи с чем в Омской области меняется график работы садовых маршрутов. Изменения введут в это воскресенье, 1 октября.
Семь автобусов, которые связывают город с дачными поселками, будут курсировать по сокращенному графику. В новом месяце омичи смогут ездить на общественном транспорте до дач только по выходным дням.
По субботам и воскресеньям будут работать маршруты № 71, 112, 131, 139, 141, 171 и 178. С 16 октября все садовые автобусы и маршрутки прекратят свою работу, рассказали в департаменте транспорта Омска.