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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

иллюстрация

Урожай собран. С октября дачные маршруты в Омске будут курсировать только по выходным

28 сентября 2023, 06:02
Фото: Город55
иллюстрация

С октября дачные маршруты в Омске будут курсировать только по выходным

В середине осени автобусы и маршрутки до дач перестанут ходить вообще.

Дачный сезон подходит к концу, в связи с чем в Омской области меняется график работы садовых маршрутов. Изменения введут в это воскресенье, 1 октября.

Семь автобусов, которые связывают город с дачными поселками, будут курсировать по сокращенному графику. В новом месяце омичи смогут ездить на общественном транспорте до дач только по выходным дням.

По субботам и воскресеньям будут работать маршруты № 71, 112, 131, 139, 141, 171 и 178. С 16 октября все садовые автобусы и маршрутки прекратят свою работу, рассказали в департаменте транспорта Омска.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Дачный маршрут#Пассажирский автобус#Дачный сезон#Алина Ясинская
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