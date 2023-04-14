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В Омской области с 29 апреля запустят дачные автобусы. Об этом сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе регионального министерства транспорта.
Всего в городе составили расписание для 21 дачного маршрута. С 29 апреля по 23 мая и с 18 августа по 15 октября автобусы будут ездить три раза в неделю, а с 23 мая по 28 августа - 4 раза.
По ссылке ниже можно ознакомиться с полным расписанием всех дачных маршрутов: