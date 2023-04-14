Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Изображение материала

С конца апреля в Омске запустят дачные маршруты. Публикуем расписание рейсов

14 апреля 2023, 07:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, как будут ездить дачные автобусы

С 29 апреля по 23 мая и с 18 августа по 15 октября автобусы будут ездить три раза в неделю, а с 23 мая по 28 августа - 4 раза.

В Омской области с 29 апреля запустят дачные автобусы. Об этом сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе регионального министерства транспорта. 

Всего в городе составили расписание для 21 дачного маршрута. С 29 апреля по 23 мая и с 18 августа по 15 октября автобусы будут ездить три раза в неделю, а с 23 мая по 28 августа - 4 раза.

По ссылке ниже можно ознакомиться с полным расписанием всех дачных маршрутов:

Расписание дачных автобусов
В Омской области утвердили расписание дачных маршрутов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Автобус#Дачный маршрут#Лето#Транспорт#Общественный транспорт#Город
Подпишитесь
«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая
Сегодня, 04:29
Зимние причуды. Омскую область в середине весны засыпало снегом
Сегодня, 03:15
Прогнили фанеры. Стала известна судьба скейт-парка на «Зеленом острове» в Омске
Сегодня, 08:54
Компания экс-депутата Голушко нанесла ответный удар омскому минмущества
Сегодня, 09:05
В Омском областном суде признали завышенными тарифы «Магнита» на вывоз мусора
Сегодня, 05:32
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
Сегодня, 02:28