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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

иллюстрация

Известно, где можно будет использовать талоны на бесплатный проезд в Омске. Маршруты

11 марта 2024, 10:33
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, где можно будет использовать талоны на бесплатный проезд в Омске

Омским пассажирам дадут возможность проехать бесплатно в общественном транспорте, но в определенные дни.

В департаменте транспорта Омска рассказали, что в общественном транспорте будут льготы, но их получат не все пассажиры. Предоставят их тем, кто станет участником выборов президента России.

Для этого приготовят соответствующие талоны. Их будут выдавать на избирательных участках в период с 15 по 17 марта. Льготы при оплате проезда начнут действовать в муниципальном транспорте:

  • Автобусы: 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 69, 78, 79, 83, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 119, 125.
  • Троллейбусы: 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67.
  • Трамваи: 1, 2, 4, 7, 8, 9.

Глава омского дептранса рассказал, что талоны нужно будет показывать кондуктору или водителю. Никаких документов не нужно показывать при этом, достаточно талона. Воспользоваться ими можно будет с 16 по 18 марта включительно.

Еще раз отметим, что талоны будут принимать исключительно в муниципальном транспорте. Эти детали недавно обсуждались на одном из заседаний Горсовета. Автобусы, трамваи и троллейбусы повозят омских пассажиров бесплатно пару дней, а потом предприятия, которые курируют указанные выше маршруты, получат за это компенсацию. Деньги выделят из городского бюджета. Соответствующее решение принято единогласно. Обсуждалось, что омичи в возрасте от 18 до 24 лет будут получать по 8 талонов, те, кто старше 24-х — по 6 талонов.

Кстати, Город55 писал ранее о том, как в Омске решают проблемы с нехваткой водителей общественного транспорта. Прочитать можно по ссылке здесь. Одновременно с этим у работающих шоферов есть жалобы на условия труда. Например, на отсутствие туалетов.

Теперь окончательно: на выборах омичам будут давать талоны на бесплатный проезд
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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Голосование#Выборы президента#Плата за проезд#Новости#Алина Ясинская#Бесплатный проезд
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