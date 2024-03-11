Известно, где можно будет использовать талоны на бесплатный проезд в Омске. Маршруты

Еще раз отметим, что талоны будут принимать исключительно в муниципальном транспорте. Эти детали недавно обсуждались на одном из заседаний Горсовета. Автобусы, трамваи и троллейбусы повозят омских пассажиров бесплатно пару дней, а потом предприятия, которые курируют указанные выше маршруты, получат за это компенсацию. Деньги выделят из городского бюджета. Соответствующее решение принято единогласно. Обсуждалось, что омичи в возрасте от 18 до 24 лет будут получать по 8 талонов, те, кто старше 24-х — по 6 талонов.