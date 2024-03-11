Известно, где можно будет использовать талоны на бесплатный проезд в Омске. Маршруты

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В департаменте транспорта Омска рассказали, что в общественном транспорте будут льготы, но их получат не все пассажиры. Предоставят их тем, кто станет участником выборов президента России.
Для этого приготовят соответствующие талоны. Их будут выдавать на избирательных участках в период с 15 по 17 марта. Льготы при оплате проезда начнут действовать в муниципальном транспорте:
Глава омского дептранса рассказал, что талоны нужно будет показывать кондуктору или водителю. Никаких документов не нужно показывать при этом, достаточно талона. Воспользоваться ими можно будет с 16 по 18 марта включительно.
Еще раз отметим, что талоны будут принимать исключительно в муниципальном транспорте. Эти детали недавно обсуждались на одном из заседаний Горсовета. Автобусы, трамваи и троллейбусы повозят омских пассажиров бесплатно пару дней, а потом предприятия, которые курируют указанные выше маршруты, получат за это компенсацию. Деньги выделят из городского бюджета. Соответствующее решение принято единогласно. Обсуждалось, что омичи в возрасте от 18 до 24 лет будут получать по 8 талонов, те, кто старше 24-х — по 6 талонов.
Кстати, Город55 писал ранее о том, как в Омске решают проблемы с нехваткой водителей общественного транспорта. Прочитать можно по ссылке здесь. Одновременно с этим у работающих шоферов есть жалобы на условия труда. Например, на отсутствие туалетов.