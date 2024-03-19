В дептрансе рассказали, сколько омичей использовали талоны на бесплатный проезд

Так, в период выборов 160 078 пассажиров бесплатно проехали на троллейбусах, 63 572 — на трамваях, и еще 367 196 — на автобусах. Также билеты действовали в транспорте, который развозил зрителей после концертов на стадионе «Красная звезда».