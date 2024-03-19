В дептрансе рассказали, сколько омичей использовали талоны на бесплатный проезд

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Муниципальный транспорт перевез более 500 тысяч пассажиров по талонам, которые выдавали на президентских выборах. О статистике рассказал директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец.
Так, в период выборов 160 078 пассажиров бесплатно проехали на троллейбусах, 63 572 — на трамваях, и еще 367 196 — на автобусах. Также билеты действовали в транспорте, который развозил зрителей после концертов на стадионе «Красная звезда».
Ранее Город55 писал о новом облике омских автобусов — составы, работающие на маршрутах № 24, 78 и 61, стали оранжевыми.