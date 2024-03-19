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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Стало известно, сколько омичей использовали талоны на бесплатный проезд

В дептрансе рассказали, сколько омичей использовали талоны на бесплатный проезд

19 марта 2024, 13:18
Фото: 1MI

Стало известно, сколько омичей использовали талоны на бесплатный проезд

В период выборов муниципальный транспорт перевез более полумиллиона пассажиров по талонам.

Муниципальный транспорт перевез более 500 тысяч пассажиров по талонам, которые выдавали на президентских выборах. О статистике рассказал директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец.

Так, в период выборов 160 078 пассажиров бесплатно проехали на троллейбусах, 63 572 — на трамваях, и еще 367 196 — на автобусах. Также билеты действовали в транспорте, который развозил зрителей после концертов на стадионе «Красная звезда».

Ранее Город55 писал о новом облике омских автобусов — составы, работающие на маршрутах № 24, 78 и 61, стали оранжевыми.

Город цветных. На улицах Омска заметили оранжевые автобусы с наклейками
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Новости#Проезд#Пассажирский транспорт#Оплата проезда#Анастасия Баянова#Бесплатный проезд
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