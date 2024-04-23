Ферма «Омский страус» вновь начнет работу после зимнего перерыва

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Ферма «Омский страус» в Усть-Заостровке откроется после зимнего перерыва. В социальных сетях зоопарка сообщили, что первым рабочим днем станет 30 апреля.
«Работаем каждые выходные и праздничные дни с 11:00 до 17:00 в летний сезон. Оплата только наличными. Подъезжать с домашними животными к территории фермы категорически запрещено», — рассказали на ферме.
Ближайшие рабочие дни зоопарка: 30 апреля, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая. Цена взрослого билета составляет 300 рублей, детского — 150 рублей. Сафари: взрослый — 150 рублей, детский — 50 рублей. Для групповых экскурсий на пятерых детей должен быть один сопровождающий.
Помимо африканских и эму страусов на территории фермы можно увидеть маралов, ослов, фазанов, павлинов и других животных.