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Ферма «Омский страус» вновь начнет работу после зимнего перерыва

23 апреля 2024, 03:19
Фото: 1MI
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Стала известна дата открытия страусиной фермы в Омской области

Зоопарк откроется перед майскими праздниками.

Ферма «Омский страус» в Усть-Заостровке откроется после зимнего перерыва. В социальных сетях зоопарка сообщили, что первым рабочим днем станет 30 апреля.

«Работаем каждые выходные и праздничные дни с 11:00 до 17:00 в летний сезон. Оплата только наличными. Подъезжать с домашними животными к территории фермы категорически запрещено», — рассказали на ферме.

Ближайшие рабочие дни зоопарка: 30 апреля, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая. Цена взрослого билета составляет 300 рублей, детского — 150 рублей. Сафари: взрослый — 150 рублей, детский — 50 рублей. Для групповых экскурсий на пятерых детей должен быть один сопровождающий.

Помимо африканских и эму страусов на территории фермы можно увидеть маралов, ослов, фазанов, павлинов и других животных.

Закрывается летний сезон. Ферма «Омский страус» уйдет на каникулы
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#Евгений Игишев#Общество#Работа#Омск#Омская область#Цены#Дети#Животные#Открытие#Бесплатно
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