В омском парке «Вокруг света» состоится автограф-сессия Егора Шипа

Ранее в соцсетях «Авангарда» анонсировали автограф-сессию Ани Покров. Блогерша прилетела в Омск уже сегодня, 20 февраля. Увидеть ее и взять автограф перед матчем с «Автомобилистом» можно будет с 6 до 7 часов вечера в зоне ЭКСПО. Кстати, на Аню подписано около 20 миллионов человек.