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Егор Шип

В омском парке «Вокруг света» состоится автограф-сессия Егора Шипа

20 февраля 2024, 07:38
Фото: Телеграм-канал парка «Вокруг света»
Егор Шип
Популярный блогер и певец приедет в Омск уже завтра.

В среду, 21 февраля, в Омске пройдет автограф-сессия и фотосессия с популярным блогером и певцом Егором Шипом. Омичей ждут в час дня в парке «Вокруг света».

«Не упусти уникальную возможность встретиться со своим кумиром! Ждем всех на 1 этаже в терминале парка „Вокруг света“!», — уточнили в телеграм-канале парка «Вокруг света».

Сейчас 22-летний певец состоит в лейбле Black Star. В его социальных сетях около 10 миллионов подписчиков. К слову, сначала автограф-сессия блогера должна была пройти в омской «МЕГЕ».

Ранее в соцсетях «Авангарда» анонсировали автограф-сессию Ани Покров. Блогерша прилетела в Омск уже сегодня, 20 февраля. Увидеть ее и взять автограф перед матчем с «Автомобилистом» можно будет с 6 до 7 часов вечера в зоне ЭКСПО. Кстати, на Аню подписано около 20 миллионов человек.

Перед матчем «Авангарда» на G-Drive Арене пройдет автограф-сессия Ани Покров
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#Омск#Омская область#Певец#Новости#Блогер#Вокруг света#Автограф-сессия
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