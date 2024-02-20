В омском парке «Вокруг света» состоится автограф-сессия Егора Шипа

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В среду, 21 февраля, в Омске пройдет автограф-сессия и фотосессия с популярным блогером и певцом Егором Шипом. Омичей ждут в час дня в парке «Вокруг света».
«Не упусти уникальную возможность встретиться со своим кумиром! Ждем всех на 1 этаже в терминале парка „Вокруг света“!», — уточнили в телеграм-канале парка «Вокруг света».
Сейчас 22-летний певец состоит в лейбле Black Star. В его социальных сетях около 10 миллионов подписчиков. К слову, сначала автограф-сессия блогера должна была пройти в омской «МЕГЕ».
Ранее в соцсетях «Авангарда» анонсировали автограф-сессию Ани Покров. Блогерша прилетела в Омск уже сегодня, 20 февраля. Увидеть ее и взять автограф перед матчем с «Автомобилистом» можно будет с 6 до 7 часов вечера в зоне ЭКСПО. Кстати, на Аню подписано около 20 миллионов человек.