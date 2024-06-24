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АВА Компани

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Июнь
Омская «АВА Компани» избежала банкротства
24 июня, 04:55
Апрель
Прокуратура в деле. Омская газовая компания выплатила пятимиллионный долг по зарплате
18 апреля, 07:49
Февраль
Обанкротившаяся «АВА Компани» выставила на продажу завод за 900 млн рублей
6 февраля, 05:13
Январь
Обанкротившаяся «АВА Компани» не смогла продать свое имущество
26 января, 11:15
Ноябрь 2023
Кредиторы «АВА Компани» одобрили мировое соглашение
23 ноября 2023, 08:34

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