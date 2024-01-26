Обанкротившаяся «АВА Компани» не смогла продать свое имущество

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Общество с ограниченной ответственностью «АВА Компани», зарегистрированное в Омске, сейчас проходит процедуру конкурсного производства в рамках дела о банкротстве. Арбитражный управляющий Максим Лагода опубликовал официальное сообщение об итогах торгов, на которые был выставлен ряд активов компании.
Итоги эти неутешительны: только в одном случае нашелся покупатель. Омич Дмитрий Щебельников купил полуприцеп-сортиментовоз за 322 тысячи рублей. По всем остальным лотам торги пришлось закрывать из-за отсутствия заявок. Между тем Лагода пытался продать несколько прицепов, два лесопогрузчика, два плуга, древесину и другие активы.
Отметим, что «АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины. Ее основной собственник — столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип». После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.