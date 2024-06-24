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Updated Сегодня, 04:57

Омская фирма «Ава Компани» избежала банкротства

Омская «АВА Компани» избежала банкротства

24 июня 2024, 04:55
Фото: 1MI

Омская фирма «Ава Компани» избежала банкротства

Теперь фирмой снова руководит гендиректор, а не арбитражный управляющий.

В обществе с ограниченной ответственностью «АВА Компани», прописанной в Омске на 2-й Солнечной, сменилось руководство. До недавнего времени компанией руководил арбитражный управляющий Максим Лагода, но теперь его сменил генеральный директор Роман Саратов.

Это событие связано с прекращением производства по делу о банкротстве «АВА Компани»: учредители фирмы заключили мировое соглашение с кредиторами. Роман Саратов параллельно руководит московскими ООО «Зодчий», «Зодчий Строй», «Зодчий комплект», калужской компанией «Евраз Экспертиза».

Напомним: «АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины. Ее основной собственник — столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип». После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Смена руководства#АВА Компани
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