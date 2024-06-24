Омская «АВА Компани» избежала банкротства

Напомним: «АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины. Ее основной собственник — столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип». После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.