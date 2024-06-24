Омская «АВА Компани» избежала банкротства

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В обществе с ограниченной ответственностью «АВА Компани», прописанной в Омске на 2-й Солнечной, сменилось руководство. До недавнего времени компанией руководил арбитражный управляющий Максим Лагода, но теперь его сменил генеральный директор Роман Саратов.
Это событие связано с прекращением производства по делу о банкротстве «АВА Компани»: учредители фирмы заключили мировое соглашение с кредиторами. Роман Саратов параллельно руководит московскими ООО «Зодчий», «Зодчий Строй», «Зодчий комплект», калужской компанией «Евраз Экспертиза».
Напомним: «АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины. Ее основной собственник — столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип». После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.