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Дело о банкротстве омской компании может быть закрыто после примирения сторон

Кредиторы «АВА Компани» одобрили мировое соглашение

23 ноября 2023, 08:34
Фото: 1MI

Дело о банкротстве омской компании может быть закрыто после примирения сторон

Документ был утвержден в редакции собственника — московской компании «Профит Феллоушип».

Общество с ограниченной ответственностью «АВА Компани», зарегистрированное в Омске, сейчас проходит процедуру конкурсного производства в рамках дела о банкротстве. Арбитражный управляющий Максим Лагода опубликовал официальное сообщение о прошедшем на прошлой неделе собрании кредиторов, главным пунктом повестки которого было «утверждение мирового соглашения в редакции ООО „Профит Феллоушип“».

Из документа следует, что соглашение было утверждено подавляющим большинством голосов: за проголосовали 91,912%, против — 8,088%. Таким образом, сторонам удалось договориться. По-видимому, с этим связана и отмена по инициативе Лагоды торгов, на которые был выставлен принадлежащий «АВА Компани» погрузчик.

Отметим, что «АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины, и столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип» — ее основной собственник. После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.

Кредиторам «АВА Компани» предложат подписать мировое соглашение
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#АВА Компани
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