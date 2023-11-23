Кредиторы «АВА Компани» одобрили мировое соглашение

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Общество с ограниченной ответственностью «АВА Компани», зарегистрированное в Омске, сейчас проходит процедуру конкурсного производства в рамках дела о банкротстве. Арбитражный управляющий Максим Лагода опубликовал официальное сообщение о прошедшем на прошлой неделе собрании кредиторов, главным пунктом повестки которого было «утверждение мирового соглашения в редакции ООО „Профит Феллоушип“».
Из документа следует, что соглашение было утверждено подавляющим большинством голосов: за проголосовали 91,912%, против — 8,088%. Таким образом, сторонам удалось договориться. По-видимому, с этим связана и отмена по инициативе Лагоды торгов, на которые был выставлен принадлежащий «АВА Компани» погрузчик.
Отметим, что «АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины, и столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип» — ее основной собственник. После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.