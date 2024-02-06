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Обанкротившаяся «АВА Компани» выставила на продажу завод за 900 млн рублей

Обанкротившаяся «АВА Компани» выставила на продажу завод за 900 млн рублей

6 февраля 2024, 05:13
Фото: 1MI

Обанкротившаяся «АВА Компани» выставила на продажу завод за 900 млн рублей

Предыдущая распродажа закончилась неудачей: почти все лоты остались без покупателей.

Арбитражный управляющий общества с ограниченной ответственностью «АВА Компани» Максим Лагода предпринял очередную попытку продать имущество этой фирмы. Из опубликованного официального сообщения следует, что на торги выставлен целый ряд активов. Самый ценный из них — «имущественный комплекс в составе недвижимого и движимого имущества (заготовка, перевозка, обработка древесины, производство продукции из древесины)» с начальной стоимостью 900 млн рублей.

Кроме того, на торги выставлены напольное покрытие из березы почти на 7 млн рублей, ряд прицепов и полуприцепов, лесопогрузчики, плуги, задние навесные системы к трактору и т. п. Стоит отметить, что многие активы из списка уже были на торгах, но не нашли покупателей.

«АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины. Ее основной собственник — столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип». После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.

Обанкротившаяся «АВА Компани» не смогла продать свое имущество
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#Бизнес#Торги#Новости#Николай Эйхвальд#АВА Компани
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