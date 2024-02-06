Обанкротившаяся «АВА Компани» выставила на продажу завод за 900 млн рублей

Кроме того, на торги выставлены напольное покрытие из березы почти на 7 млн рублей, ряд прицепов и полуприцепов, лесопогрузчики, плуги, задние навесные системы к трактору и т. п. Стоит отметить, что многие активы из списка уже были на торгах, но не нашли покупателей.