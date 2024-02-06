Обанкротившаяся «АВА Компани» выставила на продажу завод за 900 млн рублей

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Арбитражный управляющий общества с ограниченной ответственностью «АВА Компани» Максим Лагода предпринял очередную попытку продать имущество этой фирмы. Из опубликованного официального сообщения следует, что на торги выставлен целый ряд активов. Самый ценный из них — «имущественный комплекс в составе недвижимого и движимого имущества (заготовка, перевозка, обработка древесины, производство продукции из древесины)» с начальной стоимостью 900 млн рублей.
Кроме того, на торги выставлены напольное покрытие из березы почти на 7 млн рублей, ряд прицепов и полуприцепов, лесопогрузчики, плуги, задние навесные системы к трактору и т. п. Стоит отметить, что многие активы из списка уже были на торгах, но не нашли покупателей.
«АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины. Ее основной собственник — столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип». После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.