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Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

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Снесли до фундамента. Долгострой на Левом берегу в Омске демонтировали

21 августа 2024, 02:53
Фото: Минстрой Омской области
Иллюстрация

В Омске снесли долгострой на Левом берегу

Скоро здесь начнутся строительные работы. Подрядчик ООО «АртРемСтрой» в настоящее время готовит площадку под строительство нового дома. В них будут жить обманутые дольщики и ветераны.

На улице 70 лет Октября в Омске полностью демонтировали долгострой. Теперь здесь начнется новая глава. В настоящее время подрядчик ООО «АртРемСтрой» вывозит мусор и очищает площадку, готовя её для строительства многоэтажного жилого дома. Дом должен стать второй надеждой омичей, которые ждали этого в прошлый раз, но были обмануты.

Фото: Минстрой Омской области

Для города этот проект сегодня является одним из самых важных. В регионе давно уже стараются избавиться от проблемы с многочисленными долгостроями.

Работы финансируются федеральным фондом развития территорий. В новом доме запланировано 157 квартир, из которых 53 будут переданы обманутым дольщикам — тем, кто годами ждал исполнения своих прав и мечтаний о собственном жилье. Кроме того, 11 квартир получат ветераны боевых действий.

Здание начали возводить 20 лет назад, а демонтировать — в феврале.

Проект готов. Новый дом вместо долгостроя на Поворотной хотят возвести за 5 месяцев
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#Кристина Антоносян#Общество#Недвижимость#Омск#Дом#АртРемСтрой
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