Снесли до фундамента. Долгострой на Левом берегу в Омске демонтировали

На улице 70 лет Октября в Омске полностью демонтировали долгострой. Теперь здесь начнется новая глава. В настоящее время подрядчик ООО «АртРемСтрой» вывозит мусор и очищает площадку, готовя её для строительства многоэтажного жилого дома. Дом должен стать второй надеждой омичей, которые ждали этого в прошлый раз, но были обмануты.