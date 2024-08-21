Снесли до фундамента. Долгострой на Левом берегу в Омске демонтировали

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
На улице 70 лет Октября в Омске полностью демонтировали долгострой. Теперь здесь начнется новая глава. В настоящее время подрядчик ООО «АртРемСтрой» вывозит мусор и очищает площадку, готовя её для строительства многоэтажного жилого дома. Дом должен стать второй надеждой омичей, которые ждали этого в прошлый раз, но были обмануты.
Для города этот проект сегодня является одним из самых важных. В регионе давно уже стараются избавиться от проблемы с многочисленными долгостроями.
Работы финансируются федеральным фондом развития территорий. В новом доме запланировано 157 квартир, из которых 53 будут переданы обманутым дольщикам — тем, кто годами ждал исполнения своих прав и мечтаний о собственном жилье. Кроме того, 11 квартир получат ветераны боевых действий.
Здание начали возводить 20 лет назад, а демонтировать — в феврале.