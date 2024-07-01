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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Омичам показали, как сносят дом-долгострой на 70 лет Октября

На финишной прямой. Омичам показали, как сносят проблемный дом на 70 лет Октября

1 июля 2024, 09:44
Фото: Наталья Перепелкина / Пресс-служба минстроя Омской области

Омичам показали, как сносят дом-долгострой на 70 лет Октября

Подрядчику осталось демонтировать около 10% конструкций здания.

В областном минстрое рассказали, как продвигается разбор аварийного дома-долгостроя на 70 лет Октября, возводить который начали еще 20 лет назад. Подрядчик — компания «АртРемстой» — успел к настоящему моменту демонтировать 90% конструкций здания.

«Работы усложнялись на этапе демонтажа монолитных конструкций из железобетона, для чего была привлечена специализированная техника, включая башенный кран. На объекте ежедневно трудятся 15 рабочих», — отметили в минстрое.
Разбор долгостроя на 70 лет ОктябряРазбор долгостроя на 70 лет Октября
Разбор долгостроя на 70 лет ОктябряРазбор долгостроя на 70 лет Октября
Разбор долгостроя на 70 лет ОктябряРазбор долгостроя на 70 лет Октября
Разбор долгостроя на 70 лет Октября
Фото: Наталья Перепелкина / Пресс-служба минстроя Омской области

После разбора здания компания Карена Мартояна должна будет очистить площадку от аварийных конструкций и приступить к строительству нового многоквартирного дома. Квартиры в нем, напомним, получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий.

К сносу недостроенного дома на Поворотной «АртРемстрой» приступил еще в конце февраля. Демонтажные работы заняли больше времени, чем рассчитывали изначально, из-за того, что дом пришлось разбирать полностью. По условиям контракта, у подрядчика остается на возведение нового дома на 157 квартир меньше полугода. Вероятно, срок строительства впоследствии продлят.

Проект готов. Новый дом вместо долгостроя на Поворотной хотят возвести за 5 месяцев
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#Юлия Истомина#Омск#Строительство#Минстрой#Долгострой#Подрядчик#Снос дома#Снос#Дольщики#Многоквартирный дом#Новости#АртРемСтрой
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