На финишной прямой. Омичам показали, как сносят проблемный дом на 70 лет Октября

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В областном минстрое рассказали, как продвигается разбор аварийного дома-долгостроя на 70 лет Октября, возводить который начали еще 20 лет назад. Подрядчик — компания «АртРемстой» — успел к настоящему моменту демонтировать 90% конструкций здания.
«Работы усложнялись на этапе демонтажа монолитных конструкций из железобетона, для чего была привлечена специализированная техника, включая башенный кран. На объекте ежедневно трудятся 15 рабочих», — отметили в минстрое.
После разбора здания компания Карена Мартояна должна будет очистить площадку от аварийных конструкций и приступить к строительству нового многоквартирного дома. Квартиры в нем, напомним, получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий.
К сносу недостроенного дома на Поворотной «АртРемстрой» приступил еще в конце февраля. Демонтажные работы заняли больше времени, чем рассчитывали изначально, из-за того, что дом пришлось разбирать полностью. По условиям контракта, у подрядчика остается на возведение нового дома на 157 квартир меньше полугода. Вероятно, срок строительства впоследствии продлят.