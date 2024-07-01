На финишной прямой. Омичам показали, как сносят проблемный дом на 70 лет Октября

К сносу недостроенного дома на Поворотной «АртРемстрой» приступил еще в конце февраля. Демонтажные работы заняли больше времени, чем рассчитывали изначально, из-за того, что дом пришлось разбирать полностью. По условиям контракта, у подрядчика остается на возведение нового дома на 157 квартир меньше полугода. Вероятно, срок строительства впоследствии продлят.