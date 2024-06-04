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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Здание разбирают с марта 2024 года

Проект готов. Новый дом вместо долгостроя на Поворотной хотят возвести за 5 месяцев

4 июня 2024, 04:58
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Здание разбирают с марта 2024 года

Новый дом вместо омского долгостроя на Поворотной хотят возвести за 5 месяцев

Демонтаж аварийного здания на 70 лет Октября занял больше времени, чем планировалось изначально.

Городу55 стало известно, что компания «АртРемстрой», которая занимается одним из проблемных омских долгостроев, подготовила для дома новый проект. Подрядчик сам занимался разработкой проектной документации для многоэтажки на 70 лет Октября. 30 мая ООО «Академэкспертиза» выдало положительное заключение по отправленному на экспертизу проекту.

«АртРемстрою» Карена Мартояна, напомним, пришлось демонтировать недостроенное здание полностью, а не до 4-х этажей, как это планировалось изначально. Конструкции пришли в негодность из-за того, что долгострой на Поворотной бесхозно простаивал около 18 лет.

Демонтажные работы, правда, немного затянулись. В феврале сроком разбора долгостроя назывался апрель, в начале мая речь шла уже о июне. Но и в этот срок тоже не удалось уложиться.

По планам демонтаж должен завершиться до 30 июляПо планам демонтаж должен завершиться до 30 июля
По планам демонтаж должен завершиться до 30 июля
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
«По условиям договора демонтажные работы должны быть выполнены до 30 июля. Срок завершения строительства дома по договору — декабрь 2024 года», — сообщили Городу55 в омском минстрое.

Выходит, что на строительство нового 17-этажного дома на 157 квартир у подрядчика будет только пять месяцев. Известно, что 95 квартир в многоэтажке на 70 лет Октября будут однокомнатными, 47 — двухкомнатными и 15 — трехкомнатными. На объекте строительства предусмотрена парковка на 62 машино-места.

Добавим, что фирма Карена Мартояна выиграла аукцион на достройку проблемного дома в ноябре прошлого года. С ней заключили контракт на сумму 665 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Застройщик#Долгострой#Многоквартирный дом#Демонтаж#Новости#АртРемСтрой
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