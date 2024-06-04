Проект готов. Новый дом вместо долгостроя на Поворотной хотят возвести за 5 месяцев

Выходит, что на строительство нового 17-этажного дома на 157 квартир у подрядчика будет только пять месяцев. Известно, что 95 квартир в многоэтажке на 70 лет Октября будут однокомнатными, 47 — двухкомнатными и 15 — трехкомнатными. На объекте строительства предусмотрена парковка на 62 машино-места.