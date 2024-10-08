gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Арабо Григорян

Выбрать дату
Октябрь
«Сиброс» Арабо Григоряна получил контракт на ремонт дороги до крематория
8 октября, 10:29
Июнь
«Магнит» для туристов. В Омской области появится рекреационный отель на 600 гостей
В вопросе туристической привлекательности области и комфортного отдыха омичей партнером региона стал «Сибирский региональный союз».
5 июня, 11:41
Май
Год на работу. Фирма Арабо Григоряна построит дорогу к особой зоне на окраине Омска
21 мая, 06:23
Февраль
1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
8 февраля, 09:22
Октябрь 2023
Компанию омского бизнесмена Арабо Григоряна уличили в налоговых махинациях
11 октября 2023, 09:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика