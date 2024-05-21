Год на работу. Фирма Арабо Григоряна построит дорогу к особой зоне на окраине Омска

Контракт 20 мая заключили с компанией «Сиброс», которая часто получает крупные госконтракты в регионе. На торгах обошлось без конкурентов, фирма стала единственной, кто оставил заявку. Начальную цену «Сиброс» Арабо Григоряна снизил на 3,83 млн рублей. В итоге за строительство дороги на окраине Омска компания получит 359 млн рублей, из них 71,8 млн в качестве аванса.