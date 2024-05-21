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Год на работу. Фирма Арабо Григоряна построит дорогу к особой зоне на окраине Омска

21 мая 2024, 06:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

«Сиброс» Григоряна за год построит дорогу к особой экономической зоне Омска

Компания стала единственным участником аукциона и снизила начальную цену почти на 4 млн рублей.

«Управление дорожного хозяйства Омской области» нашло подрядчика, который построит подъезд к особой экономической зоне «Авангард» в Советском округе.

Контракт 20 мая заключили с компанией «Сиброс», которая часто получает крупные госконтракты в регионе. На торгах обошлось без конкурентов, фирма стала единственной, кто оставил заявку. Начальную цену «Сиброс» Арабо Григоряна снизил на 3,83 млн рублей. В итоге за строительство дороги на окраине Омска компания получит 359 млн рублей, из них 71,8 млн в качестве аванса.

По условиям контракта, дорога к ОЭЗ «Авангард» от улицы Комбинатской должна быть готова к 31 июля 2025 года. Работы должны вестись непрерывно. Подрядчику предстоит ежедневно в 8 утра отчитываться перед «Управлением дорожного хозяйства» о ходе строительства.

На первом этапе в процессе подготовки территории строительства, кстати, пострадают деревья. Срубить следует 20 деревьев и 6850 кв. м кустарника и мелколесья.

Добавим, что выручка компании Арабо Григоряна по итогам 2023 года составила 2,2 млрд рублей. В сентябре прошлого года «Сиброс» получил контракт на реконструкцию дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт стоимостью 1,068 млрд рублей. А в марте 2024-го выиграл аукцион на выполнение капремонта участка федеральной дороги Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан. Стоимость работ составила 2,242 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Ремонт дорог#Капремонт#Подрядчик#Новости#Сиброс#Арабо Григорян
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