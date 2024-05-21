Год на работу. Фирма Арабо Григоряна построит дорогу к особой зоне на окраине Омска

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
«Управление дорожного хозяйства Омской области» нашло подрядчика, который построит подъезд к особой экономической зоне «Авангард» в Советском округе.
Контракт 20 мая заключили с компанией «Сиброс», которая часто получает крупные госконтракты в регионе. На торгах обошлось без конкурентов, фирма стала единственной, кто оставил заявку. Начальную цену «Сиброс» Арабо Григоряна снизил на 3,83 млн рублей. В итоге за строительство дороги на окраине Омска компания получит 359 млн рублей, из них 71,8 млн в качестве аванса.
По условиям контракта, дорога к ОЭЗ «Авангард» от улицы Комбинатской должна быть готова к 31 июля 2025 года. Работы должны вестись непрерывно. Подрядчику предстоит ежедневно в 8 утра отчитываться перед «Управлением дорожного хозяйства» о ходе строительства.
На первом этапе в процессе подготовки территории строительства, кстати, пострадают деревья. Срубить следует 20 деревьев и 6850 кв. м кустарника и мелколесья.
Добавим, что выручка компании Арабо Григоряна по итогам 2023 года составила 2,2 млрд рублей. В сентябре прошлого года «Сиброс» получил контракт на реконструкцию дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт стоимостью 1,068 млрд рублей. А в марте 2024-го выиграл аукцион на выполнение капремонта участка федеральной дороги Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан. Стоимость работ составила 2,242 млн рублей.