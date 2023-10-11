Компанию омского бизнесмена Арабо Григоряна уличили в налоговых махинациях

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Updated Сегодня, 09:36
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску ООО «Сибирский региональный союз» к межрайонной инспекции ФНС №8. Истец оспорил решения налоговиков, связанные с выездной проверкой, которая прошла еще в августе 2021 года.
Инспекторы тогда начислили «Сибросу» дополнительные налоги — НДС на 15,78 млн рублей и налог на прибыль организаций на 17,1 млн, а также пеню на 12,79 млн рублей. Руководство компании подало апелляционную жалобу в УФНС, и эти суммы уменьшились: НДС до 7,7 млн, налог на прибыль до 8,6 млн, пеня — до 12,4 млн. «Сибросу» этого было недостаточно, и он пошел в суд.
Истец оспорил решения налоговиков о доначислении налогов, связанные со сделками с ООО «Лидер» и ООО «ГрандСитиСтрой». Однако суд встал на сторону ответчика.
— Ни один контрагент по цепочке товарных потоков ООО «Лидер» не являлся и не мог
являться исполнителем работ (услуг), предусмотренных договорами между ООО «Лидер» и ООО «СибРос», — говорится в судебном решении. — Контрагенты по расчетным счетам ООО «Лидер» частично не соответствуют контрагентам, заявленным в книгах покупок и книгах продаж. Таким образом, совокупность установленных обстоятельств свидетельствует о том, что ООО «Лидер» не мог выполнять работы, а также оказывать услуги в адрес ООО «СибРос».
Отсюда следует, согласно логике судьи, что «Сиброс» неправомерно заявил налоговые вычеты по НДС и включил затраты по взаимоотношениям с «Лидером» в расходы по налогу на прибыль организаций.
У «ГрандСитиСтроя» «Сиброс», согласно документам, купил асфальтосмесительную остановку. Но суд и в этом случае заподозрил неладное: по его данным, установка уже стояла на территории «Сиброса» на момент заключения договора, а значит, «ГрандСитиСтрой» не является реальным исполнителем сделки.
Судья уверен, что в данном случае речь идет не о случайных совпадениях, а о сознательных налоговых махинациях.
— При проведении проверки МИФНС России № 8 по Омской области установлены
обстоятельства, свидетельствующие о совершении Обществом ряда неслучайных действий, — сообщается в решении, — подчиненных единой цели — возможности отражения заведомо ложных сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, создании искусственного документооборота и получения необоснованной налоговой экономии, что свидетельствует о правомерности привлечения Общества в связи с умышленным совершением вменяемых правонарушений к ответственности, предусмотренной пунктом 3 статьи 122 НК РФ. Доказательств, опровергающих доводы налогового органа, в материалы дела не представлено.
В итоге иск «Сиброса» был отклонен. Компания должна выплатить доначисленные налоги и штраф в 618 тысяч рублей. Теоретически у нее есть возможность подать апелляционную жалобу.
Напомним: «Сибирский региональный союз» — компания Арабо Григоряна, специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог. Она регулярно получает крупные госконтракты в Омской области. Доходы «Сиброса» за 2022 год составили 3 млрд рублей.