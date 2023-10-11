Компанию омского бизнесмена Арабо Григоряна уличили в налоговых махинациях

Инспекторы тогда начислили «Сибросу» дополнительные налоги — НДС на 15,78 млн рублей и налог на прибыль организаций на 17,1 млн, а также пеню на 12,79 млн рублей. Руководство компании подало апелляционную жалобу в УФНС, и эти суммы уменьшились: НДС до 7,7 млн, налог на прибыль до 8,6 млн, пеня — до 12,4 млн. «Сибросу» этого было недостаточно, и он пошел в суд.