«Сиброс» Арабо Григоряна получил контракт на ремонт дороги до крематория

Напомним: «Сиброс» — компания омского предпринимателя Арабо Григоряна. Она регулярно получает крупные контракты на строительство и ремонт автомобильных дорог в Омской области и соседних регионах. Выручка компании за 2023 год составила 2,2 млрд рублей. В сентябре прошлого года «Сиброс» получил контракт на реконструкцию дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт стоимостью 1,068 млрд рублей, в марте 2024-го выиграл аукцион на выполнение капремонта участка федеральной дороги Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан за 2,24 млрд рублей.