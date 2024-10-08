«Сиброс» Арабо Григоряна получил контракт на ремонт дороги до крематория

Posted 8 октября, 10:29
Published 8 октября, 10:29
Modified 8 октября, 10:31
Updated 8 октября, 10:31
Общество с ограниченной ответственностью «Сиброс», зарегистрированное в Омске, заключило вчера, 7 октября, контракт с муниципальным казенным учреждением Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства». «Сиброс» должен провести капремонт автомобильной дороги от первого км трассы «Н-2119» до новосибирского крематория.
Работы должны быть закончены к 31 декабря 2025 года. За них подрядчик получит из бюджета Новосибирской области 84,4 млн рублей.
Напомним: «Сиброс» — компания омского предпринимателя Арабо Григоряна. Она регулярно получает крупные контракты на строительство и ремонт автомобильных дорог в Омской области и соседних регионах. Выручка компании за 2023 год составила 2,2 млрд рублей. В сентябре прошлого года «Сиброс» получил контракт на реконструкцию дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт стоимостью 1,068 млрд рублей, в марте 2024-го выиграл аукцион на выполнение капремонта участка федеральной дороги Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан за 2,24 млрд рублей.