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Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы

24 июля 2023, 07:20
Фото: 1MI
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Земля с колес строительной техники остается на проезжей части на Левобережье.

Бывший министр энергетики Омской области Антон Гаак обратил внимание на грязь на дорогах Левобережья после начала строительства новой детской инфекционной больницы. Здание возводят на улице Перелета рядом с БСМП №1. Антон Гаак поделился с Городом55 записью, на которой видно, что на дороге лежат комья земли. Грязь осыпается с колес строительной техники.

Согласно правилам, строительные площадки должны быть оборудованы постом мойки колес. Если же технику выпускают на городские улицы с грязными колесами, и на это поступают жалобы, то компанию-застройщика или должностных лиц могут оштрафовать.

Детскую инфекционку начали строить в конце июня. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возведением занимается военно-строительная компания. Объект планируют сдать к 2027 году.

Детскую инфекционную больницу на 300 мест в Омске будут строить военные
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#Евгений Игишев#Антон Гаак#Министр энергетики#Строительство#Больница#Детская больница#Стройка#Грязь#Омск#Омская область#Видео
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