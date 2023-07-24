Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Бывший министр энергетики Омской области Антон Гаак обратил внимание на грязь на дорогах Левобережья после начала строительства новой детской инфекционной больницы. Здание возводят на улице Перелета рядом с БСМП №1. Антон Гаак поделился с Городом55 записью, на которой видно, что на дороге лежат комья земли. Грязь осыпается с колес строительной техники.
Согласно правилам, строительные площадки должны быть оборудованы постом мойки колес. Если же технику выпускают на городские улицы с грязными колесами, и на это поступают жалобы, то компанию-застройщика или должностных лиц могут оштрафовать.
Детскую инфекционку начали строить в конце июня. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возведением занимается военно-строительная компания. Объект планируют сдать к 2027 году.