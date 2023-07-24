Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы

Бывший министр энергетики Омской области Антон Гаак обратил внимание на грязь на дорогах Левобережья после начала строительства новой детской инфекционной больницы. Здание возводят на улице Перелета рядом с БСМП №1. Антон Гаак поделился с Городом55 записью, на которой видно, что на дороге лежат комья земли. Грязь осыпается с колес строительной техники.