Сменил Казимирова. Омский экс-министр Гаак стал директором «Тепловой компании»

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Стало известно, что бывший министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак возглавил ООО «Тепловая компания». Изменения в руководстве произошли недавно, 11 января. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Ранее, с января 2022 года, пост главы компании занимал Владимир Казимиров. Он подтвердил Городу55, что ушел с поста, от больших комментариев отказался. До прихода в «Тепловую компанию» Казимиров возглавлял бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Он трудился там с 2013 года, а в 2021 году отправился в отставку.
Гаак же руководил региональным минэнерго в течение двух лет — с 2022 по 2022 годы. Его отправил в отставку Александр Бурков, который на тот момент еще находился на посту губернатора. Чиновника «убрали» с должности за многочисленные недоработки ведомства. Например, связанные с капремонтом, газификацией, подготовкой к отопительному сезону.