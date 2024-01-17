Сменил Казимирова. Омский экс-министр Гаак стал директором «Тепловой компании»

Гаак же руководил региональным минэнерго в течение двух лет — с 2022 по 2022 годы. Его отправил в отставку Александр Бурков, который на тот момент еще находился на посту губернатора. Чиновника «убрали» с должности за многочисленные недоработки ведомства. Например, связанные с капремонтом, газификацией, подготовкой к отопительному сезону.