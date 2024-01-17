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иллюстрация

Сменил Казимирова. Омский экс-министр Гаак стал директором «Тепловой компании»

17 января 2024, 11:07
Фото: Город55
иллюстрация

Омский экс-министр Гаак сменил Казимирова на посту директора «Тепловой компании»

Кадровые перестановки произошли на прошлой неделе, узнать, куда отправился Казимиров, не удалось.

Стало известно, что бывший министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак возглавил ООО «Тепловая компания». Изменения в руководстве произошли недавно, 11 января. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Ранее, с января 2022 года, пост главы компании занимал Владимир Казимиров. Он подтвердил Городу55, что ушел с поста, от больших комментариев отказался. До прихода в «Тепловую компанию» Казимиров возглавлял бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Он трудился там с 2013 года, а в 2021 году отправился в отставку.

Гаак же руководил региональным минэнерго в течение двух лет — с 2022 по 2022 годы. Его отправил в отставку Александр Бурков, который на тот момент еще находился на посту губернатора. Чиновника «убрали» с должности за многочисленные недоработки ведомства. Например, связанные с капремонтом, газификацией, подготовкой к отопительному сезону.

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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Тепловая компания#Новости#Антон Гаак#Алина Ясинская
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