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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации

3 февраля 2023, 16:33
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Антон Гаак оказался в составе омской делегации в донецком городе Стаханове.

В донецком городе Стаханов состоялось заседание рабочей группы во главе с министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константином Завезеновым, в котором приняла участие омская делегация.

Одним из участников делегации от Омска был бывший министр энергетики региона Антон Гаак. Как рассказал Городу55 сам бывший чиновник, на встрече он присутствовал в качестве замдиректора АО «Омскгазстройэксплуатация». Сроки и фронт своей работы в компании он решил не раскрывать.

Напомним, компания «Омскгазстройэксплуатация» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Возглавляет его с 10 августа прошлого года Дмитрий Мишуров. Компания занимается перераспределением газообразного топлива, прокладкой междугородних линий электропередачи и газоснабжения.

Напомним, по информации источников Города55, отставка Гаака из минэнерго могла быть связана с проблемами капитального ремонта домов. Претензии к министру были давно, но непосредственным импульсом могло стать обрушение части дома на улице 20 Партсъезда, 53.

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#Дарья Зыкова#Спецоперация#Минэнерго Омской области#Газоснабжение#Экс-чиновник#Новости#Омск#Стаханов#Антон Гаак
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