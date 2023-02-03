Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В донецком городе Стаханов состоялось заседание рабочей группы во главе с министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константином Завезеновым, в котором приняла участие омская делегация.
Одним из участников делегации от Омска был бывший министр энергетики региона Антон Гаак. Как рассказал Городу55 сам бывший чиновник, на встрече он присутствовал в качестве замдиректора АО «Омскгазстройэксплуатация». Сроки и фронт своей работы в компании он решил не раскрывать.
Напомним, компания «Омскгазстройэксплуатация» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Возглавляет его с 10 августа прошлого года Дмитрий Мишуров. Компания занимается перераспределением газообразного топлива, прокладкой междугородних линий электропередачи и газоснабжения.
Напомним, по информации источников Города55, отставка Гаака из минэнерго могла быть связана с проблемами капитального ремонта домов. Претензии к министру были давно, но непосредственным импульсом могло стать обрушение части дома на улице 20 Партсъезда, 53.