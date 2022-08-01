В скандальном омском аквапарке охрана избила посетителя

В омском аквапарке «АкваРио» произошел скандал. Одна из посетительниц пожаловалась, что охрана напала на ее мужа. Судя по всему, мужчине разбили нос, а также в него и супругу брызнули из баллончика.
«Это какой то кошмар. Охрана отвратительно себя ведет на таких мероприятиях, избивает и брызгает в лицо баллончиком», - возмутилась омичка.
По словам женщины, охрана повела себя подобным образом из-за того, что ее супруг хотел подойти ближе к сцене, но его скрутили и потащили на выход. Однако нашлись омичи, которые не согласились с версией женщины.
«А вы не хотите рассказать из-за чего это произошло? Как вы кидались на всех, в том числе и на охрану? – заявили омичка, которая была очевидцем инцидента. - Как вас выводили оттуда, как вас пытались успокоить, а вы кричали, что вы все равно туда зайдете! Как ваш муж кидался на охрану и вырвал турникет!».