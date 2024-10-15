Пока не устранят нарушения: в Омской области закрыли популярный аквапарк

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском против ООО «База отдыха „Политотдел“ и ООО „Сибирские курорты“, требуя приостановить деятельность аквапарка и устранить все нарушения. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования прокурора, отказав в полном закрытии заведения.