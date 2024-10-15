Пока не устранят нарушения: в Омской области закрыли популярный аквапарк

Posted 15 октября, 07:36
Published 15 октября, 07:36
Modified 15 октября, 07:38
Updated 15 октября, 07:38
В Омской области временно приостановлена деятельность аквапарка, расположенного на базе отдыха «Политотдел». Такое решение принял Омский областной суд, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры, которое было подано после решения Любинского районного суда.
Инициатором судебного разбирательства выступила прокуратура Любинского района, которая провела проверку законности эксплуатации аквапарка. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся пожарной безопасности и градостроительного законодательства.
Основные претензии прокуратуры касались отсутствия необходимой проектной и технической документации на здание лечебно-оздоровительного комплекса с бассейном. Также не было представлено заключение государственной экспертизы, подтверждающее соответствие здания техническим регламентам и проектной документации.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском против ООО «База отдыха „Политотдел“ и ООО „Сибирские курорты“, требуя приостановить деятельность аквапарка и устранить все нарушения. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования прокурора, отказав в полном закрытии заведения.
Однако прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Омский областной суд поддержал позицию надзорного органа и постановил приостановить деятельность аквапарка до устранения всех нарушений, связанных с градостроительным законодательством и пожарной безопасностью.
Ранее Городу55 стало известно, что строительство жилого комплекса «Мирапорт» в Омске было приостановлено из-за нарушений, выявленных прокуратурой. Суд признал действия застройщика незаконными, аннулировав разрешение на строительство и проектную документацию.