Депутаты дали согласие. Омское «Банное хозяйство» преобразуют в акционерное общество

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Омское «Банное хозяйство» будет преобразовано в акционерное общество. Согласие на проведение реорганизации предприятия уже получено. Об этом было объявлено сегодня на заседании комитета по муниципальной собственности.
«Преобразование предприятия в акционерное общество позволит сохранить 100% акций в муниципальной собственности Омска, что позволит банному комплексу и дальше осуществлять все свои основные функции», — пояснили в горсовете.
Стоит уточнить, что все же окончательное решение будет принято только на пленарном заседании Омского городского Совета.
Ранее в соответствии с федеральным законодательством в Омске уже были преобразованы в акционерные общества муниципальные предприятия «Пассажирсервис» и «Тепловая компания».