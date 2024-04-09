Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

заседание комитета по муниципальной собственности

Депутаты дали согласие. Омское «Банное хозяйство» преобразуют в акционерное общество

9 апреля 2024, 05:05
Фото: Омский городской Совет
заседание комитета по муниципальной собственности

В Омске дали согласие на реорганизацию «Банного хозяйства»

В горсовете сообщили, что «Банное хозяйство» будет преобразовано в акционерное общество. Это позволит сохранить его в муниципальной собственности, что даст возможность предприятию и дальше осуществлять свои основные функции.

Омское «Банное хозяйство» будет преобразовано в акционерное общество. Согласие на проведение реорганизации предприятия уже получено. Об этом было объявлено сегодня на заседании комитета по муниципальной собственности.

«Преобразование предприятия в акционерное общество позволит сохранить 100% акций в муниципальной собственности Омска, что позволит банному комплексу и дальше осуществлять все свои основные функции», — пояснили в горсовете.

Стоит уточнить, что все же окончательное решение будет принято только на пленарном заседании Омского городского Совета.

Ранее в соответствии с федеральным законодательством в Омске уже были преобразованы в акционерные общества муниципальные предприятия «Пассажирсервис» и «Тепловая компания».

В Омске реорганизуют общественные бани
Узнать подробнее
Читайте также:
В Омской области реорганизуют налоговые службы
#Общество#Омск#Омская область#Новости#Реорганизация#Банное хозяйство#Акционерное общество
Подпишитесь
Не пейте воду из-под крана: омичей в мессенджерах пугают брюшным тифом
Сегодня, 04:09
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
Сегодня, 06:21
Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание
Сегодня, 08:16
«Работа была ужасная». В суде допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова
Сегодня, 07:06
Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Сегодня, 09:12
Новый стиль жизни в родном городе: ЖК «Пушкино» изменит ваше представление о комфорте
Сегодня, 03:00
"