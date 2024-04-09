Депутаты дали согласие. Омское «Банное хозяйство» преобразуют в акционерное общество

В Омске дали согласие на реорганизацию «Банного хозяйства»

В горсовете сообщили, что «Банное хозяйство» будет преобразовано в акционерное общество. Это позволит сохранить его в муниципальной собственности, что даст возможность предприятию и дальше осуществлять свои основные функции.