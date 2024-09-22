«Омское лекарство» осталось без гендиректора накануне приватизации

Отметим, что Сергей Ловейкин был утвержден генеральным директором акционерного общества непосредственно собственником компании — министерством имущества Омской области, еще в 2019 году. До этого у него уже имелся опыт управления подобными АО: на протяжении 5 лет Сергей Ловейкин являлся генеральным директором компании «Новгородфармация», управлявшей на тот момент аптеками сразу в трех регионах России — Ленинградской, Ярославской и Новгородской областях.