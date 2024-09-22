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Posted 22 сентября, 08:24

Published 22 сентября, 08:24

Modified 22 сентября, 08:26

Updated 22 сентября, 08:26

иллюстрация

«Омское лекарство» осталось без гендиректора накануне приватизации

22 сентября 2024, 08:24
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Аптечная сеть, принадлежащая Омской области, сменила генерального директора

Согласно данным единого госреестра юридических лиц, с 18 сентября «Омское лекарство» возглавляет Ольга Тарасова.

По данным сервиса Rusprofile, одно из самых прибыльных акционерных обществ, принадлежащих Омской области, сменило своего руководителя: пост генерального директора, занимаемый Сергеем Ловейкиным, перешел Ольге Тарасовой — как отмечается в выписке ЕГРЮЛ, на данный момент она временно исполняет обязанности генерального директора АО.

Отметим, что Сергей Ловейкин был утвержден генеральным директором акционерного общества непосредственно собственником компании — министерством имущества Омской области, еще в 2019 году. До этого у него уже имелся опыт управления подобными АО: на протяжении 5 лет Сергей Ловейкин являлся генеральным директором компании «Новгородфармация», управлявшей на тот момент аптеками сразу в трех регионах России — Ленинградской, Ярославской и Новгородской областях.

В 2023 году выручка «Омского лекарства» составила более 2,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 31,3 млн рублей. Кроме того, дивидендный доход от владения полным пакетом акций компании принес в бюджет Омской области практически 16 млн рублей. К слову, потребителям «Омское лекарство» известно под другим наименованием — «Госаптека».

Однако в скором времени собственник компании может поменяться — согласно распоряжения правительства региона, 100% акций «Омского лекарства» были внесены в план приватизации областного имущества на ближайшие два года. Их суммарная стоимость оценивается в сумму порядка 260 млн рублей.

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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Омская область#Правительство#Новости#Приватизация#Выручка#Прибыль#Акционерное общество#Приватизация имущества#Гендиректор#Омское лекарство
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