В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия

Так, под реорганизацию попадает МУП «Банное хозяйство». Предприятие теперь будет являться акционерным обществом с уставным капиталом в размере более 147 млн рублей. Гендиректором до первого собрания акционеров назначили Ивана Перфилова. Он руководит МУП с прошлого года. К имуществу «Банного хозяйства» относятся 22 объекта недвижимости (бани, прачечные, котельные, склады), а также 15 земельных участков. Ранее реорганизацию одобрили омские депутаты, при условии, что единственным акционером останется муниципалитет.