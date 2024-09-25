В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия

Posted 25 сентября, 08:45
Published 25 сентября, 08:45
Modified 25 сентября, 08:47
Updated 25 сентября, 08:47
Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжения о приватизации муниципальных предприятий. Документы сегодня, 25 сентября, опубликовали на сайте городской администрации.
Так, под реорганизацию попадает МУП «Банное хозяйство». Предприятие теперь будет являться акционерным обществом с уставным капиталом в размере более 147 млн рублей. Гендиректором до первого собрания акционеров назначили Ивана Перфилова. Он руководит МУП с прошлого года. К имуществу «Банного хозяйства» относятся 22 объекта недвижимости (бани, прачечные, котельные, склады), а также 15 земельных участков. Ранее реорганизацию одобрили омские депутаты, при условии, что единственным акционером останется муниципалитет.
Также реорганизуют МУП «Муниципальные рынки». Уставной капитал нового АО составит почти 172 млн рублей. Временным генеральным директором назначили Илью Очкина, который возглавлял муниципальное предприятие с августа 2023 года. В собственности «Рынков» находятся нежилые помещения, земельные участки, техника, торговое и холодильное оборудование.
МП «Пассажирское предприятие №8» станет акционерным обществом с уставным капиталом в 1 млрд 698 млн рублей. Гендиректором назначили Марата Саликова. Он руководит организацией с 2022 года. В собственности ПП №8 находятся объекты недвижимости, земельные участки, автобусы, грузовые и легковые автомобили, запчасти и прочее.