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Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом

3 октября 2023, 06:00
Фото: Город55
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Единственным акционером предприятия является муниципалитет.

Муниципальное предприятие «Тепловая компания» с 1 октября стало акционерным обществом. Сведения о реорганизации появились в Едином госреестре юридических лиц.

Руководителем ведомства также значится Владимир Дмитриев. Уставной капитал компании — 3 млрд 11 млн 278 тысяч рублей. Единственным акционером является муниципалитет.

Администрация Омска приняла официальное решение о реорганизации «Тепловой компании» в июне нынешнего года. Согласно федеральному закону, все МУПы должны сменить организационно-правовую форму к 1 января 2025 года.

Ранее Город55 подробно разбирался, что происходит в настоящее время с «Тепловой компанией». Просроченные долги предприятия превышали миллиард рублей.

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#Омск#Омская область#Тепловая компания#Реорганизация#Евгений Игишев#Муниципальные предприятия#Акционерное общество
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