Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом

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Муниципальное предприятие «Тепловая компания» с 1 октября стало акционерным обществом. Сведения о реорганизации появились в Едином госреестре юридических лиц.
Руководителем ведомства также значится Владимир Дмитриев. Уставной капитал компании — 3 млрд 11 млн 278 тысяч рублей. Единственным акционером является муниципалитет.
Администрация Омска приняла официальное решение о реорганизации «Тепловой компании» в июне нынешнего года. Согласно федеральному закону, все МУПы должны сменить организационно-правовую форму к 1 января 2025 года.
Ранее Город55 подробно разбирался, что происходит в настоящее время с «Тепловой компанией». Просроченные долги предприятия превышали миллиард рублей.