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Posted 4 марта, 08:41

Published 4 марта, 08:41

Modified 4 марта, 08:43

Updated 4 марта, 08:43

Находится на льду в это время года уже опасно

Беззаботно играют: на опасном тонком льду в центре Омска заметили школьников

4 марта 2025, 08:41
Фото: 1MI. Находится на льду в это время года уже опасно

Омские школьники устроили опасные игры на льду Оми в центре города

«Прогулка» детей по льду у Комсомольского моста попала на видео.

В соцсетях распространилось видео, на котором заметны школьники, беззаботно прогуливающиеся по льду реки Омь. Компания детей с рюкзаками вышла на опасный лед в районе Комсомольского моста.

«Каждый день я наблюдаю одну и ту же тревожную картину: дети, беззаботно играющие на реке, даже не подозревая, какая опасность может их подстерегать», — написал автор видео в паблике ВКонтакте «О чем говорят в Омске».
Дети играют на льду в Омске
Дети играют на льду в Омске. Фото: Скриншот группы ВКонтакте «О чем говорят в Омске»

Когда именно произошел этот случай, не уточняется. Однако в последнее время с учетом нестабильной погоды и начинающейся весенней оттепели выход на лед может закончиться плачевно. В одном из комментариев под видео предложили забирать детей с реки в отдел полиции, вызывать туда родителей и выписывать штрафы, чтобы у несовершеннолетних не было желания бегать по льду.

Напомним, сегодня Город55 писал об омичке, которая поскользнулась на льду в Амурском поселке и сильно ударилась. Прохожие вызвали для пострадавшей скорую, которую, правда, пришлось дожидаться больше 30 минут.

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#Юлия Истомина#Омск#Дети#Новости#Опасность#Лед#Выход на лед
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