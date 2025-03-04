Беззаботно играют: на опасном тонком льду в центре Омска заметили школьников

Posted 4 марта, 08:41
Published 4 марта, 08:41
Modified 4 марта, 08:43
Updated 4 марта, 08:43
В соцсетях распространилось видео, на котором заметны школьники, беззаботно прогуливающиеся по льду реки Омь. Компания детей с рюкзаками вышла на опасный лед в районе Комсомольского моста.
«Каждый день я наблюдаю одну и ту же тревожную картину: дети, беззаботно играющие на реке, даже не подозревая, какая опасность может их подстерегать», — написал автор видео в паблике ВКонтакте «О чем говорят в Омске».
Когда именно произошел этот случай, не уточняется. Однако в последнее время с учетом нестабильной погоды и начинающейся весенней оттепели выход на лед может закончиться плачевно. В одном из комментариев под видео предложили забирать детей с реки в отдел полиции, вызывать туда родителей и выписывать штрафы, чтобы у несовершеннолетних не было желания бегать по льду.
Напомним, сегодня Город55 писал об омичке, которая поскользнулась на льду в Амурском поселке и сильно ударилась. Прохожие вызвали для пострадавшей скорую, которую, правда, пришлось дожидаться больше 30 минут.