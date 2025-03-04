Беззаботно играют: на опасном тонком льду в центре Омска заметили школьников

Когда именно произошел этот случай, не уточняется. Однако в последнее время с учетом нестабильной погоды и начинающейся весенней оттепели выход на лед может закончиться плачевно. В одном из комментариев под видео предложили забирать детей с реки в отдел полиции, вызывать туда родителей и выписывать штрафы, чтобы у несовершеннолетних не было желания бегать по льду.