На Площади праздников в Омске женщина разбила голову, упав из-за гололеда

Posted 4 марта, 07:39
Published 4 марта, 07:39
Modified 4 марта, 08:11
Updated 4 марта, 08:11
Сегодня, 4 марта, на Площади праздников в Центральном округе Омска произошло ЧП: пожилая женщина разбила себе голову, упав из-за гололеда. Прохожие вызвали «скорую» и завели пострадавшую в расположенный рядом магазин «Магнит», где ей была оказана первая помощь.
Известно, что позже пришлось набирать 112 еще раз: кровотечение было слишком сильным, и работницы «Магнита» хотели убедиться, что «скорая» приедет максимально быстро.
«Через полчаса они ее забрали», — рассказал кассир магазина корреспонденту Города55.
Стоит отметить, что обстановка на улицах Омска в эти дни достаточно опасная из-за регулярных перепадов температур: хотя столбик термометра все еще ниже нуля, снег тает под весенним солнцем и образуются лужи, которые ночью превращаются в лед. Поэтому омичам следует ходить максимально аккуратно.
1 марта Госавтоинспекция предупредила всех участников дорожного движения о необходимости соблюдать правила безопасности из-за сложных погодных условий.