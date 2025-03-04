На Площади праздников в Омске женщина разбила голову, упав из-за гололеда

Стоит отметить, что обстановка на улицах Омска в эти дни достаточно опасная из-за регулярных перепадов температур: хотя столбик термометра все еще ниже нуля, снег тает под весенним солнцем и образуются лужи, которые ночью превращаются в лед. Поэтому омичам следует ходить максимально аккуратно.