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Posted 4 марта, 07:39

Published 4 марта, 07:39

Modified 4 марта, 08:11

Updated 4 марта, 08:11

иллюстрация

На Площади праздников в Омске женщина разбила голову, упав из-за гололеда

4 марта 2025, 07:39
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

В Амурском поселке омичка разбила голову, упав из-за гололеда

Пострадавшую забрала карета скорой помощи.

Сегодня, 4 марта, на Площади праздников в Центральном округе Омска произошло ЧП: пожилая женщина разбила себе голову, упав из-за гололеда. Прохожие вызвали «скорую» и завели пострадавшую в расположенный рядом магазин «Магнит», где ей была оказана первая помощь.

Известно, что позже пришлось набирать 112 еще раз: кровотечение было слишком сильным, и работницы «Магнита» хотели убедиться, что «скорая» приедет максимально быстро.

«Через полчаса они ее забрали», — рассказал кассир магазина корреспонденту Города55.

Стоит отметить, что обстановка на улицах Омска в эти дни достаточно опасная из-за регулярных перепадов температур: хотя столбик термометра все еще ниже нуля, снег тает под весенним солнцем и образуются лужи, которые ночью превращаются в лед. Поэтому омичам следует ходить максимально аккуратно.

1 марта Госавтоинспекция предупредила всех участников дорожного движения о необходимости соблюдать правила безопасности из-за сложных погодных условий.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Гололед#Скорая#Площадь Праздников
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