Лед стремительно тает: на реках Омской области сохранится зимний режим

Posted 26 февраля, 03:47
Published 26 февраля, 03:47
Modified 26 февраля, 04:07
Updated 26 февраля, 04:07
По информации Обь-Иртышского УГМС, с 18 по 24 февраля 2025 года на реках Омской области продолжался зимний режим. Уровень воды оставался стабильным, без значительных изменений. Однако эксперты отмечают, что толщина ледового покрова в этом году ниже средних прошлогодних значений.
На 20 февраля толщина льда на реке Иртыш в пределах региона составила от 38 до 53 см. Это на 19–26 см меньше средних показателей для этого времени года и на 16–18 сантиметров меньше, чем в прошлом году в южных районах Омской области. В северных районах разница с прошлым годом составляет 5–10 сантиметров.
Еще более тонкий лед зафиксирован на реке Тара у села Муромцево. Там его толщина составляет всего 28 см, что на 31 см меньше нормы и на 17 см меньше, чем год назад.
Запасы воды в снежном покрове на 20 февраля соответствуют средним значениям для этого периода, но в целом остаются ниже уровня прошлого года. В дальнейшем зимний режим на реках региона сохранится. По данным специалистов, достижение опасных отметок уровня воды не ожидается. Напомним, в начале весны в Омской области ожидается значительное потепление.