Лед стремительно тает: на реках Омской области сохранится зимний режим

На 20 февраля толщина льда на реке Иртыш в пределах региона составила от 38 до 53 см. Это на 19–26 см меньше средних показателей для этого времени года и на 16–18 сантиметров меньше, чем в прошлом году в южных районах Омской области. В северных районах разница с прошлым годом составляет 5–10 сантиметров.