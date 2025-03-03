Без паники: в Ленинском районе Омска три дня продлятся антитеррористические учения

Posted 3 марта, 04:20
Published 3 марта, 04:20
Modified 3 марта, 04:22
Updated 3 марта, 04:22
Начиная с сегодняшнего дня, 3 марта, и по 5 марта включительно в Омске запланированы антитеррористические учения. Анонс об их проведении выпустила пресс-служба УФСБ России по Омской области.
Учения пройдут на территории Ленинского округа, а именно на объектах промышленности. Оперштаб в ходе мероприятия отработает учебные задачи с применением картографических и схематических документов, а также на практике приведет группировку сил и средств в состояние боевой готовности.
Участниками учебных мероприятий будут подразделения областных УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского линейного Управления МВД России на транспорте, Омского территориального гарнизона, облправительства, городской администрации и иных структур. Омичей попросили сохранять спокойствие в связи с запланированными антитеррористическими учениями.
Напомним, в среду по всему региону должны завыть сирены. В 11 часу утра в Омске и области будут проверять работу системы оповещения населения.