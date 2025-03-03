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Posted 3 марта, 04:20

Published 3 марта, 04:20

Modified 3 марта, 04:22

Updated 3 марта, 04:22

Учения в Омске пройдут с 3 по 5 марта

Без паники: в Ленинском районе Омска три дня продлятся антитеррористические учения

3 марта 2025, 04:20
Фото: 1MI. Учения в Омске пройдут с 3 по 5 марта

В промзоне Ленинского округа Омска проведут антитеррористические учения

Учения стартуют в понедельник, 3 марта.

Начиная с сегодняшнего дня, 3 марта, и по 5 марта включительно в Омске запланированы антитеррористические учения. Анонс об их проведении выпустила пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Учения пройдут на территории Ленинского округа, а именно на объектах промышленности. Оперштаб в ходе мероприятия отработает учебные задачи с применением картографических и схематических документов, а также на практике приведет группировку сил и средств в состояние боевой готовности.

Участниками учебных мероприятий будут подразделения областных УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского линейного Управления МВД России на транспорте, Омского территориального гарнизона, облправительства, городской администрации и иных структур. Омичей попросили сохранять спокойствие в связи с запланированными антитеррористическими учениями.

Напомним, в среду по всему региону должны завыть сирены. В 11 часу утра в Омске и области будут проверять работу системы оповещения населения.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#ФСБ#Новости#Терроризм#Антитеррористическое учение
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