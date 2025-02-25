Для омских школьников закупят сотни ручных «гранат»

Напомним, что в 2022 году Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которой в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) будут изучать начальную военную подготовку. В курс включены, в том числе, правила обращения с оружием, занятия по использованию и устройству ручных гранат.