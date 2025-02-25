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Posted 25 февраля, 05:03

Published 25 февраля, 05:03

Modified 25 февраля, 05:05

Updated 25 февраля, 05:05

Всего необходимо поставить 643 макета гранаты

Для омских школьников закупят сотни ручных «гранат»

25 февраля 2025, 05:03
Фото: 1MI. Всего необходимо поставить 643 макета гранаты
Сюжет
Госзакупки
На покупку макетов гранат выделяют почти 1,2 млн рублей. Муляжи необходимы для оснащения предметных кабинетов.

Министерство образования Омской области планирует закупить макеты гранат для омских школ. Они необходимы для оснащения предметных кабинетов. Всего необходимо будет в течение 90 дней поставить 643 макета наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН.

Согласно данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет почти 1,2 млн рублей. Предварительная стоимость одного макета — 1 836 рублей.

Напомним, что в 2022 году Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которой в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) будут изучать начальную военную подготовку. В курс включены, в том числе, правила обращения с оружием, занятия по использованию и устройству ручных гранат.

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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Омская область#Министерство образования#Контракт#Дети#Госзакупки#Школы#Военная подготовка
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