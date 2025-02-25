Для омских школьников закупят сотни ручных «гранат»

Posted 25 февраля, 05:03
Published 25 февраля, 05:03
Modified 25 февраля, 05:05
Updated 25 февраля, 05:05
Министерство образования Омской области планирует закупить макеты гранат для омских школ. Они необходимы для оснащения предметных кабинетов. Всего необходимо будет в течение 90 дней поставить 643 макета наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН.
Согласно данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет почти 1,2 млн рублей. Предварительная стоимость одного макета — 1 836 рублей.
Напомним, что в 2022 году Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которой в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) будут изучать начальную военную подготовку. В курс включены, в том числе, правила обращения с оружием, занятия по использованию и устройству ручных гранат.