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Posted 25 февраля, 12:11

Published 25 февраля, 12:11

Modified 25 февраля, 12:25

Updated 25 февраля, 12:25

В Омской области скоро прозвучат сирены

По всей Омской области в начале марта завоют сирены

25 февраля 2025, 12:11
Фото: Изображение Midjourney. В Омской области скоро прозвучат сирены
Омичи услышат сирены в начале марта.

5 марта в Омской области будут проверять систему оповещения населения, с 10:40 до 10:43 в населенных пунктах будут работать электросирены и громкоговорители, а также временно прервется теле- и радиовещание. Одно из первых предупреждений об этом появилось в группе администрации Розовского сельского поселения в соцсети.

«Проверка организована с целью отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — рассказали местным жителям.

Напомним, что 5 марта выбрано одним из двух дней в году для масштабной проверки системы оповещения в регионе. Пока неизвестно, во сколько именно прозвучат сирены в других районах и областном центре, но ждать их стоит именно в эти сутки. Следующее тестирование запланировано на 1 октября.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Оповещение#Системы оповещения#Система централизованного оповещения населения#Экстренное оповещение#Системы экстренного оповещения
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