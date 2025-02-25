По всей Омской области в начале марта завоют сирены

Posted 25 февраля, 12:11
Published 25 февраля, 12:11
Modified 25 февраля, 12:25
Updated 25 февраля, 12:25
5 марта в Омской области будут проверять систему оповещения населения, с 10:40 до 10:43 в населенных пунктах будут работать электросирены и громкоговорители, а также временно прервется теле- и радиовещание. Одно из первых предупреждений об этом появилось в группе администрации Розовского сельского поселения в соцсети.
«Проверка организована с целью отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — рассказали местным жителям.
Напомним, что 5 марта выбрано одним из двух дней в году для масштабной проверки системы оповещения в регионе. Пока неизвестно, во сколько именно прозвучат сирены в других районах и областном центре, но ждать их стоит именно в эти сутки. Следующее тестирование запланировано на 1 октября.