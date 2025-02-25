По всей Омской области в начале марта завоют сирены

Напомним, что 5 марта выбрано одним из двух дней в году для масштабной проверки системы оповещения в регионе. Пока неизвестно, во сколько именно прозвучат сирены в других районах и областном центре, но ждать их стоит именно в эти сутки. Следующее тестирование запланировано на 1 октября.