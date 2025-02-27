«Не хватает ухоженности»: концессионер рассказал о будущем омского Зеленого острова

Posted 27 февраля, 12:50
Published 27 февраля, 12:50
Modified 27 февраля, 14:04
Updated 27 февраля, 14:04
Сегодня, 27 февраля, в парке «Вокруг света» прошла пресс-конференция, посвященная будущему Зеленого острова. Представитель компании-концессионера Дарья Толмачева, директор «Вокруг света», рассказала, что задуманы большие перемены.
«Мы за максимальное сохранение зеленых зон, но им не хватает ухоженности и благоустройства, — заявила Толмачева. — Чтобы зеленую зону подчеркнуть, надо с ней усиленно поработать…».
Концессионер намерен заняться функциональным зонированием, чтобы в парке по-прежнему были места и для тихого отдыха, и для занятий спортом. В текущем году одна из главных задач — оформление входных групп: как основной (Город55 писал о том, что ради нее «Омск Сайдинг Инвест» добился разрешения на снос 8 деревьев и кленовой поросли на 20 сотках), так и двух новых — со стороны Изумрудного берега и со стороны Кемеровской.
Еще одна важная задача — распределение потоков: пешеходного, велосипедного, автомобильного. По словам Толмачевой, есть принципиальная уверенность в том, что приоритет должен оставаться за пешеходами, но техническая возможность проезда для автомобилей должна оставаться.
При всем этом представитель концессионера настаивает: принципиальных изменений не будет, худшие опасения омичей не оправдаются.
«Мы не собираемся вырубить все деревья, заставить весь парк аттракционами, поставить забор и брать плату за вход», — объяснила Толмачева с абсолютно серьезным выражением лица.
Заговорив об аттракционах, директор «Вокруг света» рассказала, что имеющегося сейчас выбора достаточно для конкретного региона и конкретного типа климата, так что расширять эту часть парка незачем.
Напомним: «Зеленый остров» перешел в концессию на 25 лет в ноябре 2024 года. «Омск Сайдинг Инвест» должен платить за это всего 10 тысяч рублей в год, но зато обязуется инвестировать в парк серьезные суммы. Представители концессионера заявляют, что для них это «больше, чем бизнес», но при этом не скрывают, что рассматривают Зеленый остров в том числе как источник дохода.