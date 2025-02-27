gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 12:50

Published 27 февраля, 12:50

Modified 27 февраля, 14:04

Updated 27 февраля, 14:04

Концессионер Зеленого острова пообещал усиленно поработать над благоустройством

«Не хватает ухоженности»: концессионер рассказал о будущем омского Зеленого острова

27 февраля 2025, 12:50
Фото: Николай Эйхвальд. gorod55.ru.

Концессионер Зеленого острова пообещал усиленно поработать над благоустройством

По словам директора парка «Вокруг света», Зеленому острову предстоят большие изменения.

Сегодня, 27 февраля, в парке «Вокруг света» прошла пресс-конференция, посвященная будущему Зеленого острова. Представитель компании-концессионера Дарья Толмачева, директор «Вокруг света», рассказала, что задуманы большие перемены.

«Мы за максимальное сохранение зеленых зон, но им не хватает ухоженности и благоустройства, — заявила Толмачева. — Чтобы зеленую зону подчеркнуть, надо с ней усиленно поработать…».

Концессионер намерен заняться функциональным зонированием, чтобы в парке по-прежнему были места и для тихого отдыха, и для занятий спортом. В текущем году одна из главных задач — оформление входных групп: как основной (Город55 писал о том, что ради нее «Омск Сайдинг Инвест» добился разрешения на снос 8 деревьев и кленовой поросли на 20 сотках), так и двух новых — со стороны Изумрудного берега и со стороны Кемеровской.

Еще одна важная задача — распределение потоков: пешеходного, велосипедного, автомобильного. По словам Толмачевой, есть принципиальная уверенность в том, что приоритет должен оставаться за пешеходами, но техническая возможность проезда для автомобилей должна оставаться.

При всем этом представитель концессионера настаивает: принципиальных изменений не будет, худшие опасения омичей не оправдаются.

«Мы не собираемся вырубить все деревья, заставить весь парк аттракционами, поставить забор и брать плату за вход», — объяснила Толмачева с абсолютно серьезным выражением лица.

Заговорив об аттракционах, директор «Вокруг света» рассказала, что имеющегося сейчас выбора достаточно для конкретного региона и конкретного типа климата, так что расширять эту часть парка незачем.

Напомним: «Зеленый остров» перешел в концессию на 25 лет в ноябре 2024 года. «Омск Сайдинг Инвест» должен платить за это всего 10 тысяч рублей в год, но зато обязуется инвестировать в парк серьезные суммы. Представители концессионера заявляют, что для них это «больше, чем бизнес», но при этом не скрывают, что рассматривают Зеленый остров в том числе как источник дохода.

«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Омск Сайдинг Инвест
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика