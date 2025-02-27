«Не хватает ухоженности»: концессионер рассказал о будущем омского Зеленого острова

Напомним: «Зеленый остров» перешел в концессию на 25 лет в ноябре 2024 года. «Омск Сайдинг Инвест» должен платить за это всего 10 тысяч рублей в год, но зато обязуется инвестировать в парк серьезные суммы. Представители концессионера заявляют, что для них это «больше, чем бизнес», но при этом не скрывают, что рассматривают Зеленый остров в том числе как источник дохода.