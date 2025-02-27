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Posted 27 февраля, 05:01

Published 27 февраля, 05:01

Modified 27 февраля, 05:01

Updated 27 февраля, 05:01

иллюстрация

На Зеленом острове спилят деревья ради «входной группы»

27 февраля 2025, 05:01
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

«Омск Сайдинг Инвесту» согласовали вырубки на Зеленом острове

В комиссии по сносу и обрезке, принимая решение, сослались на поручение губернатора.

Вчера, 26 февраля, в Омске прошло очередное заседание комиссии по сносу и обрезке. Один из пунктов повестки касался Зеленого острова: концессионер этого парка, компания «Омск Сайдинг Инвест», попросила разрешения на вырубки. В заявке речь идет о «сносе 8 многоствольных кленов, из них 3 произрастают в ограждении, 2 070 кв. м. порослевого возобновления клена в целях приведения территории в надлежащее состояние в связи с открытием части реконструированной набережной».

«А можно Зеленый остров оставить зеленым?» — прозвучал вопрос из зала.

Представитель «Омск Сайдинг Инвеста» на это ответил, что задача компании — «сделать достойный визуал». Клены, по его словам, надо спилить, потому что они мешают созданию входной зоны на единую набережную.

Фото: Николай Эйхвальд. gorod55.ru
«Есть поручение губернатора сделать входную зону!» — отрезала глава комиссии.

После этого собравшиеся перешли к голосованию. Вопрос был решен при практически полном единодушии: «Омск Сайдинг Инвест» получил разрешение на вырубки.

Напомним: «Зеленый остров» перешел в концессию на 25 лет осенью 2024 года. «Омск Сайдинг Инвест» должен платить за это всего 10 тысяч рублей в год, но зато обязуется инвестировать в парк. В частности, 100 миллионов рублей будет направлено на обновление набережной Иртыша вдоль парка, столько же — на озеленение и установку системы полива.

«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Омск Сайдинг Инвест#Вырубки#Комиссия по сносу и обрезке
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