На Зеленом острове спилят деревья ради «входной группы»

Напомним: «Зеленый остров» перешел в концессию на 25 лет осенью 2024 года. «Омск Сайдинг Инвест» должен платить за это всего 10 тысяч рублей в год, но зато обязуется инвестировать в парк. В частности, 100 миллионов рублей будет направлено на обновление набережной Иртыша вдоль парка, столько же — на озеленение и установку системы полива.