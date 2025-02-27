На Зеленом острове спилят деревья ради «входной группы»

Posted 27 февраля, 05:01
Published 27 февраля, 05:01
Modified 27 февраля, 05:01
Updated 27 февраля, 05:01
Вчера, 26 февраля, в Омске прошло очередное заседание комиссии по сносу и обрезке. Один из пунктов повестки касался Зеленого острова: концессионер этого парка, компания «Омск Сайдинг Инвест», попросила разрешения на вырубки. В заявке речь идет о «сносе 8 многоствольных кленов, из них 3 произрастают в ограждении, 2 070 кв. м. порослевого возобновления клена в целях приведения территории в надлежащее состояние в связи с открытием части реконструированной набережной».
«А можно Зеленый остров оставить зеленым?» — прозвучал вопрос из зала.
Представитель «Омск Сайдинг Инвеста» на это ответил, что задача компании — «сделать достойный визуал». Клены, по его словам, надо спилить, потому что они мешают созданию входной зоны на единую набережную.
«Есть поручение губернатора сделать входную зону!» — отрезала глава комиссии.
После этого собравшиеся перешли к голосованию. Вопрос был решен при практически полном единодушии: «Омск Сайдинг Инвест» получил разрешение на вырубки.
Напомним: «Зеленый остров» перешел в концессию на 25 лет осенью 2024 года. «Омск Сайдинг Инвест» должен платить за это всего 10 тысяч рублей в год, но зато обязуется инвестировать в парк. В частности, 100 миллионов рублей будет направлено на обновление набережной Иртыша вдоль парка, столько же — на озеленение и установку системы полива.