gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 10:34

Published 1 февраля, 10:34

Modified 1 февраля, 10:36

Updated 1 февраля, 10:36

Милые ежики по подписке: девушка из Омска придумала необычный бизнес

Необычный бизнес: как девушка из Омска смогла заработать на картинках из интернета

1 февраля 2025, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. Милые ежики по подписке: девушка из Омска придумала необычный бизнес

Омичка предложила необычную услугу для поднятия настроения в течение 2-х недель

Девушка весьма ответственно относится к своей работе.

В Омске появилось необычное объявление, которое быстро привлекло внимание. Под заголовком «Отправляю милых ежиков каждый день» скрывается интересная услуга: за 200 рублей в течение двух недель клиент получает ежедневную рассылку фотографий ежиков. Услуга предоставляет два снимка с ежами каждый день, обещая поднять настроение и зарядить энергией.

Продавец, имеющий опыт работы от 4 лет, обещает «весьма ответственно» выполнять свою работу. Девушка уверяет, что фотографии — это коллекция снимков милых ежиков, найденных в интернете. В объявлении также указано, что можно заказать изображения и других животных, поскольку продавец любит «всех». Пользователи могут обращаться через WhatsApp, Telegram или ВКонтакте.

«От ежедневного просмотpa ежиков и вся жизнь лучшe»
«От ежедневного просмотpa ежиков и вся жизнь лучшe». Фото: Скриншот сайта Авито

Кроме того, если по каким-то причинам рассылка задерживается, омичка обещает отправить четыре картинки в следующий день вместо двух. Описание услуги сопровождается множеством положительных отзывов от клиентов, которые отмечают честность, ответственность и хороший подход к делу. Особенно понравились людям такие детали, как индивидуальный подход и добросовестность.

«Хочу поблагодарить за позитив, честность и ответственность».
«Отличные ежи, все прекрасно, спасибо».
«Для супруги заказал, она очень довольна».
«Самая лучшая девушка, исполняющая свои обязанности даже более, чем нужно».
«Большое спасибо Марине за эту неделю ответственного отправления фотографий ежиков, всем советую».

Интересно, что до этого девушка вела рассылку фотографий енотов. Ранее Город55 рассказывал, за сколько продают породистых щенков в Омске. Спойлер: стоимость некоторых достигает 500 тысяч рублей.

Очень милые, но страшно дорогие: каких элитных щенков продают в Омской области
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Бизнес#Омск#Животные#Фотографии#Авито#Фото#Ответственность#Отзывы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика