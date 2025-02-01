Необычный бизнес: как девушка из Омска смогла заработать на картинках из интернета

Posted 1 февраля, 10:34
Published 1 февраля, 10:34
Modified 1 февраля, 10:36
Updated 1 февраля, 10:36
В Омске появилось необычное объявление, которое быстро привлекло внимание. Под заголовком «Отправляю милых ежиков каждый день» скрывается интересная услуга: за 200 рублей в течение двух недель клиент получает ежедневную рассылку фотографий ежиков. Услуга предоставляет два снимка с ежами каждый день, обещая поднять настроение и зарядить энергией.
Продавец, имеющий опыт работы от 4 лет, обещает «весьма ответственно» выполнять свою работу. Девушка уверяет, что фотографии — это коллекция снимков милых ежиков, найденных в интернете. В объявлении также указано, что можно заказать изображения и других животных, поскольку продавец любит «всех». Пользователи могут обращаться через WhatsApp, Telegram или ВКонтакте.
Кроме того, если по каким-то причинам рассылка задерживается, омичка обещает отправить четыре картинки в следующий день вместо двух. Описание услуги сопровождается множеством положительных отзывов от клиентов, которые отмечают честность, ответственность и хороший подход к делу. Особенно понравились людям такие детали, как индивидуальный подход и добросовестность.
«Хочу поблагодарить за позитив, честность и ответственность».
«Отличные ежи, все прекрасно, спасибо».
«Для супруги заказал, она очень довольна».
«Самая лучшая девушка, исполняющая свои обязанности даже более, чем нужно».
«Большое спасибо Марине за эту неделю ответственного отправления фотографий ежиков, всем советую».
Интересно, что до этого девушка вела рассылку фотографий енотов. Ранее Город55 рассказывал, за сколько продают породистых щенков в Омске. Спойлер: стоимость некоторых достигает 500 тысяч рублей.