Необычный бизнес: как девушка из Омска смогла заработать на картинках из интернета

Кроме того, если по каким-то причинам рассылка задерживается, омичка обещает отправить четыре картинки в следующий день вместо двух. Описание услуги сопровождается множеством положительных отзывов от клиентов, которые отмечают честность, ответственность и хороший подход к делу. Особенно понравились людям такие детали, как индивидуальный подход и добросовестность.