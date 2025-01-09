Очень милые, но страшно дорогие: каких элитных щенков продают в Омской области

Posted 9 января, 03:30
Published 9 января, 03:30
Modified 9 января, 03:30
Updated 9 января, 03:30
Популярные сайты объявлений «кишат» предложениями по продаже щенков. На «Авито», например, можно встретить свыше 2000 «карточек» с милыми собаками. Стоимость «золотых» щенков достигает 500 тысяч рублей.
За какие породы четвероногих придется выложить крупную сумму и какого щенка оценили в Омске дороже всего — читайте в материале Города55. В прошлом году мы, кстати, уже выпускали подборку дорогих продаваемых собак, но тогда «чеки» были в разы меньше.
Самыми бюджетными в нашей подборке оказались малыши породы американский булли. За щенков типов покет (карманный) и микро потребуется отдать от 150 до 200 тысяч рублей. Продавец уточнил, что стоимость каждой собаки оговаривается отдельно.
Малышам этой породы, которые считаются отличными компаньонами с мягким характером, около трех месяцев. Они родились 13 октября прошлого года от шоколадного мачо.
«Девочки шоколад, лилак и черный трик (речь идет об окрасе, — прим. Ред.). Тип покет и микро», — уточнили в объявлении.
В 150 тысяч рублей продавцы оценили и щенков породы Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Родители малыша — титулованные и высокопородные. Множество титулов и достижений есть как у мамы, так и у папы милого четвероногого.
«Генетические тесты по здоровью пройдены, пателла, сердце, глаза — чисто!» — уточнили в объявлении про родителей.
За круглую сумму можно получить щенка с великолепным окрасом бленхейм (это яркие хорошо очерченные каштановые пятна на жемчужно-белом фоне), с отличным темпераментом и поведенческими характеристиками. У малыша есть документы Российской кинологической федерации, его уже успели вакцинировать. Новым владельцам щенка обещают помочь с его воспитанием и развитием.
Приготовьтесь умиляться. На очереди в нашей подборке очаровательный малыш породы мальтипу F1 (помесь чистопородного той-пуделя и чистопородной мальтийской болонки, — прим. Ред.). Этот вид больше ценится, что естественно влияет на стоимость щенков.
За малыша окраса camel придется заплатить 230 тысяч рублей. Как следует из объявления, щенка уже успели привить. Он приучен к пеленке и сухому корму.
Огромную популярность в последнее время набирают самые крошечные пудели в мире. Речь идет о тикап тедди пуделях: эти щенки спокойно помещаются в чашке для чая, как можно было догадаться из названия породы.
Щенков китайского пуделя продают за 250 тысяч рублей. Девочка и мальчик родились только 1 октября 2024 года.
«Очень активные, игривые, маленькие. Предположительный вес девочки 2 кг, мальчика — 2,5 кг. Окрас ред Браун. Чтобы оценить щенка, лучше прийти и посмотреть», — говорится в объявлении.
Малышей вакцинировали импортной вакциной Вангард. У щенков также есть паспорта международного образца.
В 350 тысяч рублей обойдется покупка щенка породы американский булли в типе стандарт/классик. Классический тип булли — это просто американский булли, который имеет более легкую структуру тела и меньшую общую массу тела, чем у американского булли типа стандарт.
Щенок, как говорится в объявлении, родился только 1 декабря прошлого года.
«Родители проверены пo здоровью c чистыми генетическими тестами, документами АВКС (у щенка метрика уже нa лапаx)», — уточнила продавец.
Кстати, доставляют щенка в новую семью после полного обследования со всеми результатами и справками по здоровью. По желанию покупателя, продавец может помочь с дальнейшим обучением американского булли.
Самым дорогим щенком в нашей подборке стал тикап тедди пубель из Китая. За него необходимо выложить сразу 430 тысяч рублей. Про эту «игрушечную» породу мы уже писали выше.
«Очень красивoe лицo, короткий носик, большие глаза. Отличный дружелюбный характер. Недостатков нет, подойдет в разведениe! Карантин пройден, обработан от паразитов, прививки поставлены в России», — утверждает продавец.
Щенок уже довольно взрослый: ему восемь месяцев. Окрас тикап тедди пуделя — ред браун, а вес составляет 1,4 кг. Собаке, кстати, успели поменять зубки, сейчас у нее отличный прикус. Будущему владельцу милый щенок достанется с транспортными сертификатами и международным ветеринарным паспортом.
Напомним, под конец 2024 года Город55 рассказывал две добрых истории спасения собак. Так, бригада медиков, направлявшаяся на вызов в Новосибирск, в 40-45 км от Омска заметила испуганную собаку на трассе. Ее не без труда поймали и отвезли в новосибирский приют. Новый дом в Сочи и любящих хозяев обрел и пес, которого в 2021 году спасали от тяжелых травм и глубоких ран по всему телу в омском приюте.