Очень милые, но страшно дорогие: каких элитных щенков продают в Омской области

Напомним, под конец 2024 года Город55 рассказывал две добрых истории спасения собак. Так, бригада медиков, направлявшаяся на вызов в Новосибирск, в 40-45 км от Омска заметила испуганную собаку на трассе. Ее не без труда поймали и отвезли в новосибирский приют. Новый дом в Сочи и любящих хозяев обрел и пес, которого в 2021 году спасали от тяжелых травм и глубоких ран по всему телу в омском приюте.