«Не могла остаться в стороне». Омская студентка рассказала, как спасала Черное море

По данным МЧС на 20 января, с начала работ на побережье очищено больше 285 км береговой линии, собрано почти 170 тысяч тонн загрязненного грунта, из которого более 130 тысяч тонн вывезли на площадки временного хранения. На береговой линии трех субъектов Российской Федерации работают больше 400 мониторинговых групп, которые ежедневно проводят обследование побережья протяженностью 910 км. В конце декабря в Краснодарском крае объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.