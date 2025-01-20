«Не могла остаться в стороне». Омская студентка рассказала, как спасала Черное море

Posted 20 января, 11:17
Published 20 января, 11:17
Modified 20 января, 11:19
Updated 20 января, 11:19
В середине декабря в Черном море произошла экологическая катастрофа. Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Протяженность загрязненных участков составила почти 50 километров. Над ликвидацией ЧП работают службы разных ведомств: Минприроды, Минтранс, МЧС. Спасать природу также отправились тысячи волонтеров. Среди них — студентка четвертого курса Омского государственного аграрного университета Лилия Кирьянова. Девушка рассказала Городу55, как работают волонтеры на Черном море.
«День волонтера проходит по расписанию. Одеваемся в средства индивидуальной защиты, выезжаем на место, обсуждаем фронт работы. После берем инвентарь и начинаем собирать мазут. Перерыв на обед, и затем еще несколько часов работы», — поделилась Лилия.
К средствам индивидуальной защиты относятся перчатки, специальные костюмы, очки, респираторы и маски. В среднем волонтеры работают с 10 до 16 часов. В график могут вмешаться погодные условия.
«Затем нас забирают на автобусах, мы уезжаем в отель. Свободное время мы проводим либо гуляя по Анапе, либо в штабе волонтеров „Экосистемы“. В первый день уборки на пляже нам провели инструктаж, рассказали о технике безопасности, о специфике работы с мазутом, о необходимости пить абсорбенты и носить респираторы», — объясняет студентка.
В работе необходимо делать перерывы. Если у человека есть аллергия, хронические заболевания или проблемы с легкими, то от работы с мазутом необходимо воздержаться, гласит инструкция.
«Перерывы обязательны. Кто-то работает час и делает перерыв в полчаса. А кто-то 2 часа работает и час отдыхает. В целом все работали по мере сил. Помимо инструктажа, в пунктах обогрева на пляже имеются памятки по технике безопасности. Каждая волонтерская делегация или организация работает вместе на конкретном участке, где мы делимся по два человека: у одного мешок, у другого — лопата. Либо сеялка и лопата», — рассказала волонтер.
По правилам безопасности нефтепродукты запрещено трогать голыми руками или даже руками в перчатках. Сеялки предназначены для просеивания крупных и средних фракций мазута.
«Работать лопатой и сеялкой мне было не тяжело. Также просили мужчин грузить мешки с мазутом в ковш трактора. Волонтерская деятельность не подразумевает денежное довольствие, но нас обеспечивают трехразовым питанием. Мы жили в гостинице, которую нам предоставила организация, проводящая волонтерский выезд», — рассказала Лилия Кирьянова.
Волонтерская рабочая смена рассчитана на 6 дней. В своей делегации Лилия была единственной омичкой. Девушка во время смены стала свидетельницей спасения одной птицы. Отметим, что пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов, отправляют для дальнейшего восстановления в центр реабилитации животных «Пеликан» в Ставропольском крае.
Лилия учится на специальности «Экология и природопользование». Помощь природе — ее призвание.
«Я поступила на эколога с целью помочь природе. Когда произошла такая ситуация, я не могла остаться в стороне», — заключила студентка.
По данным МЧС на 20 января, с начала работ на побережье очищено больше 285 км береговой линии, собрано почти 170 тысяч тонн загрязненного грунта, из которого более 130 тысяч тонн вывезли на площадки временного хранения. На береговой линии трех субъектов Российской Федерации работают больше 400 мониторинговых групп, которые ежедневно проводят обследование побережья протяженностью 910 км. В конце декабря в Краснодарском крае объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Ранее омский экоактивист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев рассказал, как волонтеры спасают птиц на черноморском побережье, и поделился кадрами с места событий: