Омский экоблогер показал, как в Анапе спасают наглотавшихся мазута птиц

С последствиями аварии борются как спасатели, так и жители юга России: в Краснодарском крае создали специальный штаб волонтеров. В их числе — омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев. Он предоставил Городу55 кадры с места событий.