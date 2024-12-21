Омский экоблогер показал, как в Анапе спасают наглотавшихся мазута птиц

Posted 21 декабря, 11:04
Published 21 декабря, 11:04
Modified 21 декабря, 12:09
Updated 21 декабря, 12:09
В Анапе продолжают спасать птиц и пляж, которые пострадали от мазута. Напомним, побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия.
С последствиями аварии борются как спасатели, так и жители юга России: в Краснодарском крае создали специальный штаб волонтеров. В их числе — омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев. Он предоставил Городу55 кадры с места событий.
Накануне волонтеры спасли 256 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Спасенных крылатых передали для дальнейшего восстановления в центр реабилитации животных «Пеликан» в Ставропольском крае. Кроме того, готовность принять птиц также выражает краснодарский «Сафари-парк».
Протяженность загрязненных участков на Черноморском побережье составила почти 50 километров. По данным оперштаба Кубани, собрали уже 100 тонн нефтепродуктов с песком. Привлеченные специалисты и волонтеры убрали мазут с территории 10 километров.
Ранее о ситуации в Анапе высказался Владимир Путин во время прямой линии. Президенту регулярно докладывают о работах на месте разлива топлива.
«Это экологическая беда. К субботе море должно утихнуть и можно будет заняться восстановлением берега. Почти 40% топлива вытекло из судов, часть танкеров подтоплено, и мы уже сейчас должны думать о том, что будем делать в мае, как будем поднимать их», — заявил Путин.