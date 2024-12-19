«Вытекло 40% топлива»: Путин высказался об экологической катастрофе в Анапе

Posted 19 декабря, 10:55
Published 19 декабря, 10:55
Modified 19 декабря, 11:53
Updated 19 декабря, 11:53
В Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа. Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия. Во время прямой трансляции Владимира Путина этот вопрос тоже был затронут.
По словам президента РФ, следователи считают, что капитаны судов, которые попали в аварию, нарушили меры предосторожности.
«Это экологическая беда. К субботе море должно утихнуть и можно будет заняться восстановлением берега. Почти 40% топлива вытекло из судов, часть танкеров подтоплено, и мы уже сейчас должны думать о том, что будем делать в мае, как будем поднимать их», — заявил Путин.
Президенту регулярно докладывают о работах на месте разлива топлива. Работают службы разных ведомств: Минприроды, Минтранс, МЧС. На ликвидации ЧП работает около четырех тысяч человек.