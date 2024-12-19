«Вытекло 40% топлива»: Путин высказался об экологической катастрофе в Анапе

В Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа. Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия. Во время прямой трансляции Владимира Путина этот вопрос тоже был затронут.