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Posted 19 декабря, 10:55

Published 19 декабря, 10:55

Modified 19 декабря, 11:53

Updated 19 декабря, 11:53

«Вытекло 40% топлива»: Путин высказался об экологической катастрофе в Анапе

«Вытекло 40% топлива»: Путин высказался об экологической катастрофе в Анапе

19 декабря 2024, 10:55
Фото: Первый канал..
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Президент рассказал, как решают эту проблему.

В Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа. Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия. Во время прямой трансляции Владимира Путина этот вопрос тоже был затронут.

По словам президента РФ, следователи считают, что капитаны судов, которые попали в аварию, нарушили меры предосторожности.

«Это экологическая беда. К субботе море должно утихнуть и можно будет заняться восстановлением берега. Почти 40% топлива вытекло из судов, часть танкеров подтоплено, и мы уже сейчас должны думать о том, что будем делать в мае, как будем поднимать их», — заявил Путин.

Президенту регулярно докладывают о работах на месте разлива топлива. Работают службы разных ведомств: Минприроды, Минтранс, МЧС. На ликвидации ЧП работает около четырех тысяч человек.

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