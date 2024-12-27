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Posted 27 декабря, 02:41

Published 27 декабря, 02:41

Modified 27 декабря, 02:44

Updated 27 декабря, 02:44

Ситуация возникла после крушения танкеров в Керченском проливе

Мазутная катастрофа: в Краснодарском крае объявлен режим ЧС федерального уровня

27 декабря 2024, 02:41
Фото: МЧС России. Ситуация возникла после крушения танкеров в Керченском проливе

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации позволит привлечь дополнительные ресурсы, задействовать федеральные органы исполнительной власти и выделить финансовую помощь из резервного фонда правительства.

В Краснодарском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива мазута в акватории Черного моря. Об этом сообщили в МЧС России.

Ситуация возникла после крушения танкеров в Керченском проливе, что привело к загрязнению побережья и акватории. В Анапе прошло заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Он отметил, что ситуация находится под контролем, однако объем работы остается значительным.

Что уже сделано

  • На берегах Черного моря:
  1. Ведется сбор загрязненного песка и грунта;
  2. В Анапском районе и Темрюкском районе работа организована по пяти секторам. Уже собрано около 30 тысяч тонн загрязненного грунта, из которых более 23 тысяч тонн вывезены на специальные полигоны.
  • В Керченском проливе:
  1. Обследовано 295 квадратных километров акватории;
  2. Обработано более 29 тысяч квадратных метров воды;
  3. Установлено 450 метров боновых заграждений для предотвращения дальнейшего распространения мазута.
  • В порту Анапы:
  1. Очищено около 5 квадратных километров береговой линии;
  2. Волонтерам удалось спасти более 1 150 птиц, пострадавших от загрязнения.

На месте работают свыше 10 тысяч человек и более 360 единиц техники, включая специалистов МЧС, Морской спасательной службы, сотрудников территориальных подразделений РСЧС, а также добровольцев.

На месте работают свыше 10 тысяч человек
На месте работают свыше 10 тысяч человек. Фото: МЧС России

Федеральный уровень реагирования

Глава МЧС Александр Куренков предложил официально признать это ЧП чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы, задействовать федеральные органы исполнительной власти и выделить финансовую помощь из резервного фонда правительства.

Позиция президента

Напомним, президент России Владимир Путин также прокомментировал ситуацию во время прямой трансляции. По его словам, следователи предполагают, что причиной катастрофы стали нарушения со стороны капитанов судов. Президент подчеркнул, что уже к субботе море должно успокоиться, и можно будет приступить к восстановлению побережья. Однако необходимо заранее готовиться к подъему затонувших судов.

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#Диана Рязанцева#Владимир Путин#Россия#Загрязнение#Чрезвычайная ситуация#Александр Куренков#Краснодарский край#МЧС России#Черное море#Мазутная катастрофа
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