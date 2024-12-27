Мазутная катастрофа: в Краснодарском крае объявлен режим ЧС федерального уровня

Posted 27 декабря, 02:41
Published 27 декабря, 02:41
Modified 27 декабря, 02:44
Updated 27 декабря, 02:44
В Краснодарском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива мазута в акватории Черного моря. Об этом сообщили в МЧС России.
Ситуация возникла после крушения танкеров в Керченском проливе, что привело к загрязнению побережья и акватории. В Анапе прошло заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Он отметил, что ситуация находится под контролем, однако объем работы остается значительным.
Что уже сделано
На месте работают свыше 10 тысяч человек и более 360 единиц техники, включая специалистов МЧС, Морской спасательной службы, сотрудников территориальных подразделений РСЧС, а также добровольцев.
Федеральный уровень реагирования
Глава МЧС Александр Куренков предложил официально признать это ЧП чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы, задействовать федеральные органы исполнительной власти и выделить финансовую помощь из резервного фонда правительства.
Позиция президента
Напомним, президент России Владимир Путин также прокомментировал ситуацию во время прямой трансляции. По его словам, следователи предполагают, что причиной катастрофы стали нарушения со стороны капитанов судов. Президент подчеркнул, что уже к субботе море должно успокоиться, и можно будет приступить к восстановлению побережья. Однако необходимо заранее готовиться к подъему затонувших судов.