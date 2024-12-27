Мазутная катастрофа: в Краснодарском крае объявлен режим ЧС федерального уровня

Напомним, президент России Владимир Путин также прокомментировал ситуацию во время прямой трансляции. По его словам, следователи предполагают, что причиной катастрофы стали нарушения со стороны капитанов судов. Президент подчеркнул, что уже к субботе море должно успокоиться, и можно будет приступить к восстановлению побережья. Однако необходимо заранее готовиться к подъему затонувших судов.