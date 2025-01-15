В сельскохозяйственных землях Омской области обнаружили страшные нарушения

Россельхознадзор подвел итоги мониторинга качества почв в Омской области за 2024 год. Выяснилось, что из 423 проанализированных проб в 324 присутствуют отклонения от нормы. Всего эксперты провели 719 выездных обследований, в 33 из них отобраны образцы для анализа на агрохимические, химико-токсикологические и микробиологические показатели.