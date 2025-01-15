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Posted 15 января, 12:42

Published 15 января, 12:42

Modified 15 января, 13:04

Updated 15 января, 13:04

В сельскохозяйственных землях Омской области обнаружили страшные нарушения

В сельскохозяйственных землях Омской области обнаружили страшные нарушения

15 января 2025, 12:42
Фото: 1MI.
Выяснилось, что многие землепользователи не соблюдают требования по охране и защите земель.

Россельхознадзор подвел итоги мониторинга качества почв в Омской области за 2024 год. Выяснилось, что из 423 проанализированных проб в 324 присутствуют отклонения от нормы. Всего эксперты провели 719 выездных обследований, в 33 из них отобраны образцы для анализа на агрохимические, химико-токсикологические и микробиологические показатели.

Исследования выявили нарушения содержания тяжелых металлов, нефтепродуктов, опасных микроорганизмов и снижение плодородия почв. Начальник отдела Евгений Гоман отметил, что многие землепользователи не соблюдают требования по охране земель.

В результате Россельхознадзор выдал 31 предостережение, семь пользователей земель добровольно приступили к рекультивации участков. К нарушителям, которые игнорируют требования, применят строгие меры, в том числе судебные.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Россельхознадзор#Земля#Нарушение#Сельскохозяйственная земля#Новости#Земельные участки#Нарушитель#Нарушение закона
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