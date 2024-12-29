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Posted 29 декабря, 13:16

Published 29 декабря, 13:16

Modified 29 декабря, 13:18

Updated 29 декабря, 13:18

Рейс «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в омской аэрогавани из-за дебошира на борту

Самолет, следовавший в Читу, срочно посадили в Омске из-за неадекватного пассажира

29 декабря 2024, 13:16
Фото: gorod55.ru. Рейс «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в омской аэрогавани из-за дебошира на борту
Дебошир на борту самолета «Уральских авиалиний» стал причиной экстренной посадки в омском аэропорту — мужчина проявлял агрессию по отношению к пассажирам и экипажу.

По данным Telegram-канала «Aviaincident», перелет 28 декабря оказался для пассажиров рейса Москва — Чита серьезным испытанием: неадекватный пассажир стал причиной экстренной посадки в аэропорту Омска. Кроме того, соответствующая информация отображена и в данных электронного табло международного аэропорта Читы.

Внезапные изменения в маршруте самолета были зафиксированы в электронном расписании
Внезапные изменения в маршруте самолета были зафиксированы в электронном расписании. Фото: Интернет-портал международного аэропорта Чита

Как отмечают авторы упомянутого канала, экипаж запросил полицейских прямо к воздушному судну: с дебоширом удалось справиться бортпроводникам и неравнодушным пассажирам — они скрутили смутьяна, но его поведение требовало вмешательства силовиков.

Корреспондентам издания «Чита.ру» удалось связаться с одним из очевидцев инцидента: по его словам, опасная ситуация возникла в хвосте воздушного судна — мужчина начал приставать к стюардессе, высказывая различные угрозы.

Однако в ситуацию вмешался уже другой молодой человек, что привело к потасовке — как отметил очевидец, остановить драку удалось только совместными усилиями 7 пассажиров, а зачинщика скрутили. Исходя из ситуации, командир судна принял решение о посадке на запасном аэродроме — в Омске.

Напомним, ранее Город55 сообщал об авиакатастрофе в Южной Корее: пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при попытке приземления без шасси — они, по предварительным данным, вышли из строя при столкновении со стаей птиц.

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#Илья Скобин#Происшествия#Самолет#Полиция#Омск#Аэропорт#Новости#Инцидент#Дебошир#Уральские авиалинии
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