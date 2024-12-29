Самолет, следовавший в Читу, срочно посадили в Омске из-за неадекватного пассажира

Однако в ситуацию вмешался уже другой молодой человек, что привело к потасовке — как отметил очевидец, остановить драку удалось только совместными усилиями 7 пассажиров, а зачинщика скрутили. Исходя из ситуации, командир судна принял решение о посадке на запасном аэродроме — в Омске.