Самолет, следовавший в Читу, срочно посадили в Омске из-за неадекватного пассажира

Posted 29 декабря, 13:16
Published 29 декабря, 13:16
Modified 29 декабря, 13:18
Updated 29 декабря, 13:18
По данным Telegram-канала «Aviaincident», перелет 28 декабря оказался для пассажиров рейса Москва — Чита серьезным испытанием: неадекватный пассажир стал причиной экстренной посадки в аэропорту Омска. Кроме того, соответствующая информация отображена и в данных электронного табло международного аэропорта Читы.
Как отмечают авторы упомянутого канала, экипаж запросил полицейских прямо к воздушному судну: с дебоширом удалось справиться бортпроводникам и неравнодушным пассажирам — они скрутили смутьяна, но его поведение требовало вмешательства силовиков.
Корреспондентам издания «Чита.ру» удалось связаться с одним из очевидцев инцидента: по его словам, опасная ситуация возникла в хвосте воздушного судна — мужчина начал приставать к стюардессе, высказывая различные угрозы.
Однако в ситуацию вмешался уже другой молодой человек, что привело к потасовке — как отметил очевидец, остановить драку удалось только совместными усилиями 7 пассажиров, а зачинщика скрутили. Исходя из ситуации, командир судна принял решение о посадке на запасном аэродроме — в Омске.
Напомним, ранее Город55 сообщал об авиакатастрофе в Южной Корее: пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при попытке приземления без шасси — они, по предварительным данным, вышли из строя при столкновении со стаей птиц.