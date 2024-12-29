Уцелело только двое. Авиакатастрофа в Муане унесла жизни 179 человек

Posted 29 декабря, 06:18
Published 29 декабря, 06:18
Modified 29 декабря, 06:20
Updated 29 декабря, 06:20
Как сообщают «Новые Известия», ссылаясь на данные южнокорейского новостного агентства Yonhap, в аэропорту города Муан произошла масштабная трагедия: самолет авиакомпании Jeju Air, на борту которого находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпел крушение при посадке.
На момент катастрофы сообщалось о 47 погибших, однако экстренные службы допускали, что их число будет расти. К сожалению, негативный прогноз сбылся: по последним данным агентства Yonhap, уцелеть при жесткой посадке смогли только 2 человека.
Как отмечается, россиян не было в числе пассажиров потерпевшего крушения самолета.
Возможной причиной катастрофы могла стать поломка шасси самолета — предварительно, оно могло отказать из-за столкновения с птицей. Кроме того, «Новые известия» приводят и данные, поступившие от очевидцев: пилот несколько раз пытался вывести самолет на посадку, но попытки оказались неудачными, из-за чего и была совершена попытка приземления на фюзеляж. К сожалению, погасить огромную скорость воздушного судна не удалось: самолет оказался за пределами взлетно-посадочной полосы и протаранил ограждение за его пределами.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой резонансном происшествии в сфере авиации: 25 декабря потерпел крушение пассажирский борт авиакомпании азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный. Как сообщали представители управления здравоохранения Мангистауской области, причиной крушения стал взрыв баллона на борту самолета. Инцидент уже сказался на осуществлении перелетов между Россией и Казахстаном — авиакомпания QAZAQ AIR «взяла паузу» в обслуживании направления Астана — Екатеринбург, сохранив перелеты в Омск и Новосибирск.