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Posted 29 декабря, 06:18

Published 29 декабря, 06:18

Modified 29 декабря, 06:20

Updated 29 декабря, 06:20

В южнокорейском аэропорту города Муан произошло крушение самолета — сообщается о 179 погибших.

Уцелело только двое. Авиакатастрофа в Муане унесла жизни 179 человек

29 декабря 2024, 06:18
Фото: gorod55.ru. В южнокорейском аэропорту города Муан произошло крушение самолета — сообщается о 179 погибших.

Крушение самолета в аэропорту Муана стало причиной гибели 179 пассажиров

Согласно данным местных СМИ, причиной трагедии могла стать неисправность шасси самолета, возникшая из-за столкновения с птицами.

Как сообщают «Новые Известия», ссылаясь на данные южнокорейского новостного агентства Yonhap, в аэропорту города Муан произошла масштабная трагедия: самолет авиакомпании Jeju Air, на борту которого находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпел крушение при посадке.

Скриншот видеозаписи кадров последних секунд перед крушением самолета
Самолет, приземлившийся на фюзеляж, оказался за пределами ВПП и взорвался (скриншот видеозаписи)
Скриншот видеозаписи кадров последних секунд перед крушением самолета. Фото: SHOT (Телеграм/shot_shot)

На момент катастрофы сообщалось о 47 погибших, однако экстренные службы допускали, что их число будет расти. К сожалению, негативный прогноз сбылся: по последним данным агентства Yonhap, уцелеть при жесткой посадке смогли только 2 человека.

Как отмечается, россиян не было в числе пассажиров потерпевшего крушения самолета.

Возможной причиной катастрофы могла стать поломка шасси самолета — предварительно, оно могло отказать из-за столкновения с птицей. Кроме того, «Новые известия» приводят и данные, поступившие от очевидцев: пилот несколько раз пытался вывести самолет на посадку, но попытки оказались неудачными, из-за чего и была совершена попытка приземления на фюзеляж. К сожалению, погасить огромную скорость воздушного судна не удалось: самолет оказался за пределами взлетно-посадочной полосы и протаранил ограждение за его пределами.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой резонансном происшествии в сфере авиации: 25 декабря потерпел крушение пассажирский борт авиакомпании азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный. Как сообщали представители управления здравоохранения Мангистауской области, причиной крушения стал взрыв баллона на борту самолета. Инцидент уже сказался на осуществлении перелетов между Россией и Казахстаном — авиакомпания QAZAQ AIR «взяла паузу» в обслуживании направления Астана — Екатеринбург, сохранив перелеты в Омск и Новосибирск.

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#Илья Скобин#Происшествия#Крушение#Новости#Перелеты#Новые Известия#Авиакатастрофа#Муан#Jeju Air
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