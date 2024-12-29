Уцелело только двое. Авиакатастрофа в Муане унесла жизни 179 человек

Возможной причиной катастрофы могла стать поломка шасси самолета — предварительно, оно могло отказать из-за столкновения с птицей. Кроме того, «Новые известия» приводят и данные, поступившие от очевидцев: пилот несколько раз пытался вывести самолет на посадку, но попытки оказались неудачными, из-за чего и была совершена попытка приземления на фюзеляж. К сожалению, погасить огромную скорость воздушного судна не удалось: самолет оказался за пределами взлетно-посадочной полосы и протаранил ограждение за его пределами.