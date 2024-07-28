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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:43

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В Крестном ходе в честь Крещения Руси приняли участие 6,5 тысяч омичей

28 июля 2024, 06:30
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
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Крестный ход в честь Крещения Руси привлек более 6,5 тысяч омичей

Виталий Хоценко сообщил приблизительное количество участников Крестного Хода, состоявшегося сегодня в Омске.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Омской области, в празднике, посвященному Дню Крещению Руси и последующем Крестном ходе приняло участие больше 6,5 тысяч горожан, а также первые лица города и области: Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест и депутаты Заксобрания.

Маршрут участников проходил от Успенского до Казачьего собора, в котором провели праздничный молебен. В честь празднования знаменательной для верующих даты, в Омск также привезли Абалакскую икону Божией матери.

Напомним, ранее Город55 сообщал о перекрытии дорог для безопасности участников Крестного хода: с раннего утра в центре города была ограничена парковка транспортных средств, а позже администрация перекрыла и несколько улиц.

Парковки и дороги в центре Омска перекроют на пару часов из-за крестного хода
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Безопасность#Парковка#Успенский собор#Новости#Сергей Шелест#Перекрытие дорог#Заксобрание#Крестный ход#Виталий Хоценко#Молебен#Город55
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