В Крестном ходе в честь Крещения Руси приняли участие 6,5 тысяч омичей

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:43
Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Омской области, в празднике, посвященному Дню Крещению Руси и последующем Крестном ходе приняло участие больше 6,5 тысяч горожан, а также первые лица города и области: Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест и депутаты Заксобрания.
Маршрут участников проходил от Успенского до Казачьего собора, в котором провели праздничный молебен. В честь празднования знаменательной для верующих даты, в Омск также привезли Абалакскую икону Божией матери.
Напомним, ранее Город55 сообщал о перекрытии дорог для безопасности участников Крестного хода: с раннего утра в центре города была ограничена парковка транспортных средств, а позже администрация перекрыла и несколько улиц.