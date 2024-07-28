В Крестном ходе в честь Крещения Руси приняли участие 6,5 тысяч омичей

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Омской области, в празднике, посвященному Дню Крещению Руси и последующем Крестном ходе приняло участие больше 6,5 тысяч горожан, а также первые лица города и области: Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест и депутаты Заксобрания.