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В Омской области представили список мест для Крещенских купаний. Адреса
18 января, 09:05
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
17 января, 06:35
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
16 января, 08:01
Последний шанс. Названа дата закрытия ледовых городков в Омске
В администрации Омска рассказали, когда последний день работы ледовых конструкций и горок у Цирка и Омской крепости.
15 января, 07:14
2023
Мэр Омска Шелест рассказал, что никогда не купался в проруби на Крещение
Сергей Шелест рассказал журналистам о своем отношении к народной традиции окунаться в прорубь во время праздника Крещения
18 января 2023, 07:32
Бесплатно — за город. Верующим омичам на Крещение будет доступна одна платная купель
17 января 2023, 08:15
Омский митрополит Владимир рассказал о традиционном купании в Крещение
Крещение Господне ежегодно отмечают 19 января.
13 января 2023, 04:37
Адреса купелей и график работы в Омске на Крещение-2023
12 января 2023, 08:02
2022
Новобранцы из Омска покрестились в храме святого князя Димитрия Донского
Службу провёл отец Сергий. Он рассказал, что
4 октября 2022, 13:24
У Крестовоздвиженского собора в центре Омска перестроят крестильню
Старое здание крестильни снесли в 2020 году.
8 июля 2022, 10:40

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