В Омске для решения проблем сирот создадут «Региональный жилищный центр»

Напомним, в августе 2017 года экс-главу АЖС Александра Котова осудили за превышение полномочий. Он подписывал акты на несуществующие строительные работы за счет денег дольщиков. Ущерб составил более 18,6 млн рублей. Позже АЖС попыталось взыскать эту сумму с подрядчика, но компанию признали банкротом. В 2022 году дело о банкротстве закрыли из-за отсутствия средств.