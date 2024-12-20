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Posted 20 декабря, 08:40

Published 20 декабря, 08:40

Modified 20 декабря, 08:44

Updated 20 декабря, 08:44

В Омске для решения проблем сирот создадут «Региональный жилищный центр»

В Омске для решения проблем сирот создадут «Региональный жилищный центр»

20 декабря 2024, 08:40
Фото: 1MI.
В Омской области принято решение о создании нового казенного учреждения — «Региональный жилищный центр», которое заменит ликвидированное «Агентство жилищного строительства».

В Омской области будет создано казенное учреждение на базе «Агентства жилищного имущества». Учреждение займется управлением специализированным жилищным фондом региона. Новая структура предоставит жилье определенным категориям граждан на условиях аренды или в виде денежных выплат на покупку жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что новая структура начнет работу с 1 января 2025 года. Предыдущее распоряжение о ликвидации агентства, принятое в 2016 году, признано утратившим силу.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

За организацию работы и создание «Регионального жилищного центра» отвечает Министерство строительства Омской области. Контролировать исполнение назначили вице-губернатора Динара Курманова.

Напомним, в августе 2017 года экс-главу АЖС Александра Котова осудили за превышение полномочий. Он подписывал акты на несуществующие строительные работы за счет денег дольщиков. Ущерб составил более 18,6 млн рублей. Позже АЖС попыталось взыскать эту сумму с подрядчика, но компанию признали банкротом. В 2022 году дело о банкротстве закрыли из-за отсутствия средств.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Аренда#Банкротство#Дольщики#Жилищный фонд#Динар Курманов#Министерство строительства
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