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Posted 19 декабря, 11:45

Published 19 декабря, 11:45

Modified 19 декабря, 11:56

Updated 19 декабря, 11:56

Скриншот

«Это безобразие!»: Владимир Путин проверит, есть ли проблемы с льготной ипотекой

19 декабря 2024, 11:45
Фото: Первый канал. Скриншот
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Президент подтвердил приоритеты государственной поддержки в сфере ипотечного кредитования, которые направлены на улучшение доступности жилья для граждан.

Президент во время прямой линии выступил с резкой критикой банков, которые ограничивают выдачу семейной ипотеки и применяют комбинированные проценты. Он назвал такие действия «безобразием» и подчеркнул, что лимиты на семейную ипотеку недопустимы. Путин пообещал разобраться в сложившейся ситуации и обсудить ее с правительством, чтобы устранить проблемы, мешающие гражданам получать льготные условия.

«Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов. Все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков в удовольствие должно быть получать от государства деньги», — отметил президент.

Помимо семейной ипотеки, Путин отметил важность сохранения других льготных программ. Так, он поручил сохранить IT-ипотеку, несмотря на ее ограниченное влияние на бюджет, а также подчеркнул ключевую роль сельской ипотеки для развития жилищного строительства в регионах.

На первом месте по важности стоит жилищный вопросНа первом месте по важности стоит жилищный вопрос
На первом месте по важности стоит жилищный вопрос. Фото: Первый канал
«Обещаю, что обязательно все проверю», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Город55 рассказывал про новые условия семейной ипотеки

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#Диана Рязанцева#Общество#Финансирование#Путин#Ипотека#Новости#Трансляция#Прямая линия#Семейная ипотека#Сельская ипотека#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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