«Это безобразие!»: Владимир Путин проверит, есть ли проблемы с льготной ипотекой

Posted 19 декабря, 11:45
Published 19 декабря, 11:45
Modified 19 декабря, 11:56
Updated 19 декабря, 11:56
Президент во время прямой линии выступил с резкой критикой банков, которые ограничивают выдачу семейной ипотеки и применяют комбинированные проценты. Он назвал такие действия «безобразием» и подчеркнул, что лимиты на семейную ипотеку недопустимы. Путин пообещал разобраться в сложившейся ситуации и обсудить ее с правительством, чтобы устранить проблемы, мешающие гражданам получать льготные условия.
«Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов. Все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков в удовольствие должно быть получать от государства деньги», — отметил президент.
Помимо семейной ипотеки, Путин отметил важность сохранения других льготных программ. Так, он поручил сохранить IT-ипотеку, несмотря на ее ограниченное влияние на бюджет, а также подчеркнул ключевую роль сельской ипотеки для развития жилищного строительства в регионах.
«Обещаю, что обязательно все проверю», — подчеркнул Путин.
Напомним, ранее Город55 рассказывал про новые условия семейной ипотеки