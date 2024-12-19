«Это безобразие!»: Владимир Путин проверит, есть ли проблемы с льготной ипотекой

Президент во время прямой линии выступил с резкой критикой банков, которые ограничивают выдачу семейной ипотеки и применяют комбинированные проценты. Он назвал такие действия «безобразием» и подчеркнул, что лимиты на семейную ипотеку недопустимы. Путин пообещал разобраться в сложившейся ситуации и обсудить ее с правительством, чтобы устранить проблемы, мешающие гражданам получать льготные условия.